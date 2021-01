Congo-Brazzaville: Agriculture - Plus de mille élèves congolais sensibilisés aux techniques innovantes

Mille quatre cent sept élèves venus respectivement de dix établissements publics (primaire et secondaire), de Brazzaville, du Pool, du Kouilou, de la Bouenza et de la Lékoumou, sont formés aux métiers de l'agriculture, dans le cadre du projet « Classes vertes pour une production innovante ludique, éducative et nutritive. »

Mis en œuvre de 2018 à 2020, en République du Congo, au Gabon et au Cameroun, ce projet financé par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), avait pour objectif d'apporter des solutions aux problèmes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la promotion des techniques innovantes de production auprès des jeunes, tout en mettant l'accent sur la valeur nutritive des aliments et leur impact sur l'état nutritionnel.

« Comme tous les pays situés en Afrique subsaharienne, le Cameroun, le Congo et le Gabon n'échappent pas aux problèmes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. La population rurale active vieillit et n'a pas encore adopté, dans sa plus grande majorité, les méthodes modernes de production », a indiqué le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairore, présidant le 25 janvier en visio-conférence l'atelier sous-régional marquant la clôture dudit projet.

« Cette situation est le résultat, entre autres, de la faible implication des jeunes et de la prise en compte insuffisante des aspects de la nutrition dans les programmes de développement. Le secteur de l'éducation pourrait jouer un rôle prépondérant dans ce contexte », a poursuivi le ministre camerounais.

Notons que le projet « Classes vertes » concilie très tôt les enfants avec les bons procédés d'agriculture et leur fait aimer les champs. Il est donc impératif pour les pouvoirs publics des trois pays susmentionnés de valoriser l'intérêt des jeunes pour les métiers de l'agriculture.

Au total plus de 300 personnes, dont les enseignants, les agents des ministères de l'Agriculture ainsi que les parents d'élèves dans les pays où le projet a été mis en œuvre ont été formées sur l'agriculture et les systèmes alimentaires sensibles à la nutrition. A cet effet, du petit matériel agricole et des semences maraîchères ont été distribués.

Au cours de l'année scolaire 2019-2020, plus de 3, 5 tonnes de fruits et légumes ont été produits grâce à ce projet. Un manuel de formation au niveau sous-régional, qui fera l'objet de remise officielle aux gouvernements, a été élaboré sur la base des expériences des trois pays bénéficiaires.

Intervenant à cette occasion, le coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, Helder Muteja, a souligné : « nous avons la conviction qu'agir ensemble en développant les capacités cognitives des jeunes dans les domaines de l'agriculture peut susciter en eux un grand intérêt à mieux percevoir l'importance stratégique et économique de cette activité. »