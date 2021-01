Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Le CSLC en guerre contre la campagne électorale anticipée

Dans une déclaration rendue publique le 24 janvier, le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) s'insurge contre la campagne électorale anticipée dans la perspective de l'élection présidentielle, au mépris des lois et règlements régissant la communication et l'information au Congo.

Depuis quelque temps, le CSLC constate la recrudescence des déclarations et manifestations politiques à des fins de campagne électorale, malgré des rappels répétés à l'ordre, précise la déclaration. Des individualités s'exprimant au nom des partis et associations politiques organisent à Brazzaville et à l'intérieur du pays, des manifestations médiatisées de soutien à l'égard des candidats déclarés ou non à l'élection présidentielle, poursuit le texte.

« Parallèlement à ces manifestations, des affiches et banderoles à l'effigie des mêmes candidats sont déployées sur les grandes artères des principales villes du pays, en violation flagrante des dispositions de la loi électorale en son article 25 qui dispose que la campagne électorale est déclarée ouverte quinze jours francs avant la date du scrutin. Elle est close l'avant-veille à minuit... », renchérit le texte.

Le CSLC tient à rappeler, indique la déclaration, qu'en dehors de cette période bien définie, toute déclaration ou manifestation publique identifiée comme faisant la propagande d'un candidat déclaré ou non est interdite par la loi. Par ailleurs, l'organe de régulation des médias constate, avec regret, que dans leurs différentes émissions d'actualité, les médias publics et privés relaient abondamment les déclarations et manifestations aux allures de campagne électorale.

Le CSL condamne, avec fermeté, ces pratiques anti-professionnelles et interpelle les médias sur l'observation scrupuleuse des dispositions de la loi n°15-2001 du 31 décembre 2001 relative au pluralisme dans l'audiovisuel public qui détermine les règles en matière de diffusion des activités liées à la campagne électorale.

Eu égard à ce désordre de nature à troubler le climat d'une élection présidentielle libre, équitable, transparente et apaisée, comme souhaité par le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation, en nous appelant à « aller aux prochaines élections dans la transparence et la paix », le CSLC interpelle le gouvernement à faire respecter les dispositions de la loi électorale en matière de campagne électorale.

A cet effet, le CSLC exige le retrait immédiat des affiches et banderoles déployées à travers Brazzaville et les autres localités du Congo et invite les médias à faire preuve de professionnalisme.