Congo-Brazzaville: Anthologie des écrivains sur le Covid-19 - Les auteurs et écrivains s'associent à la lutte

La présentation officielle de « L'anthologie des écrivains congolais : du chaos du coronavirus à l'éclosion d'un nouveau monde » a eu lieu le 22 janvier à l'IFC en présence des auteurs et du public.

Paru aux éditions LMI, l'ouvrage "Anthologie des écrivains du Congo : du chaos du coronavirus à l'éclosion d'un nouveau monde" regroupe une soixantaine d'auteurs et écrivains qui ont écrit des textes inédits sur la pandémie du coronavirus Covid-19 qui continue à faire des ravages dans le monde.

Placé sous la direction d'Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah, écrivain, comédien, dramaturge congolais, l'ouvrage qui bénéficie du soutien du Centre Congo Brazza de l'Institut international de théâtre (CRC-IIT) est la modeste contribution des auteurs et écrivains congolais au combat contre le covid-19. Ainsi, à l'IFC, les auteurs et écrivains de Brazzaville se sont joints à ceux de Pointe-Noire pour célébrer ce moment ubuesque et peu courant de voir réunis autour d'une œuvre livresque ces passionnés de la plume.

« C'est au temps fort de la crise sanitaire que j'ai eu l'idée d'écrire un ouvrage sur le covid-19. Peu après, l'idée m'est arrivée d'associer aussi mes collègues écrivains, les auteurs, confirmés ou méconnus de produire un texte de leur choix selon leur genre d'inspiration. Une manière pour les écrivains confirmés de marquer encore plus leur ancrage dans le monde littéraire et pour les inconnus de se faire connaître par le talent et solliciter le cas échéant une éventuelle publication de leur manuscrit», a dit Yvon Wilfrid Lewa-let.

Ainsi, au temps fort du confinement et après, des textes ont été collectés à Pointe-Noire, Brazzaville et dans la diaspora congolaise après l'appel à textes. Près de soixante auteurs ont adhéré à l'idée en apportant un ou deux textes sur le covid-19. Un chiffre pas anodin puisque l'ouvrage est apparu en août 2020, année de la célébration de l'an 60 de l'accession du Congo à l'indépendance, a ajouté Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah. Selon les critères objectifs à savoir ne pas excéder les deux pages, affirmer son engagement, le comité de lecture, après un travail minutieux et méticuleux, a choisi les différents textes qui garnissent l'ouvrage.

Ce regard pluriel des auteurs et écrivains congolais face au Covid-19 a été rendu possible grâce à la volonté des auteurs et écrivains en blanchissant des nuits, symbole de leur acte de citoyenneté et ont apporté leur pierre dans la sensibilisation, l'information et la riposte contre la maladie. Une volonté affirmée qui n'a cependant pas rencontré l'assentiment des pouvoirs publics qui n'ont pu soutenir l'œuvre pourtant appuyant les efforts de la coordination nationale de lutte contre le coronavirus et du gouvernement, a regretté Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah « A Pointe-Noire comme à Brazzaville, nous avons sollicité en vain l'appui et le soutien des pouvoirs publics. C'est dommage, car ces textes riches et profonds participent aussi bien à l'éducation qu'à la conscientisation de la population en ces temps difficiles ». Des textes qui ont été déclamés par quelques auteurs et écrivains présents à l'activité.

Un hommage symbolique a été rendu à l'écrivain Georges Mavouba Sokate, disparu en juillet dernier. Deux de ces textes écrits pendant que l'écrivain luttait contre la maladie, figurent dans l'ouvrage.

Signalons qu'après cette activité, un repas d'amitié avec tous les auteurs et écrivains a été organisé un jour après au centre Sueco pour célébrer ces moments historiques qui resteront gravés dans la mémoire de chacun.