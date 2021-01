Afrique de l'Ouest: Zlecaf - La CEDEAO se félicite de la ratification de l'accord par douze des quinze Etats membres

Lors de sa cinquante-huitième session ordinaire, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) s'est félicitée de l'entrée en vigueur de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) le 1 er janvier 2021 et de la ratification de l'accord par douze (12) des quinze (15) Etats membres. Elle invite les membres qui n'ont pas encore ratifié l'accord à accélérer le processus de sa ratification.

La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao a tenu sa cinquante-huitième session ordinaire le 23 janvier dernier par visioconférence. Une occasion saisie par les chefs d'Etat et de gouvernement pour se féliciter de l'entrée en vigueur de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (Zlecaf) le 1 er janvier 2021 et de la ratification de l'accord par douze (12) des quinze (15) Etats membres de la Cedeao.

En outre, le communiqué qui a sanctionné la rencontre informe que la Conférence a pris note de la soumission à l'Union africaine des listes communes de concessions tarifaires pour le commerce des biens et des engagements spécifiques pour le commerce des services dans cinq (5) secteurs prioritaires.

Dans la foulée, le document indique qu'en vue de maximiser les bénéfices de la participation de la région dans la Zlecaf, la Conférence invite les Etats membres n'ayant pas encore ratifié l'accord à accélérer le processus de sa ratification, afin de promouvoir une libéralisation harmonieuse des échanges dans la région et préserver l'intégrité du Tarif extérieur commun de la Cedeao.

A l'en croire, elle instruit également la Commission à poursuivre son soutien aux Etats membres dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales d'adaptation aux règles de la Zlecaf, tout en s'assurant de leur cohérence avec la stratégie régionale élaborée à cet effet.

Aussi, rapporte le communiqué enfin la Conférence exhorte la Commission à poursuivre les campagnes de sensibilisation dans les Etats membres pour garantir une meilleure implication de toutes les parties prenantes (Etats, secteur privé et société civile) et l'instruit à poursuivre la coordination des positions et approches des Etats membres dans les négociations au sein de la Zlecaf.