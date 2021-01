Sénégal: Logements neufs à usage d'habitation - Le coût de la construction a augmenté au quatrième trimestre 2020

Le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation a progressé de 1,0% au quatrième trimestre 2020, par rapport au trimestre précédent. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette hausse est entraînée par le renchérissement de la « main d'œuvre », de la « location du matériel », ainsi que des « matériaux de construction ».

Le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation a progressé de 1,0% au quatrième trimestre 2020. Tel est le constat fait par l'Ansd qui renseigne que cette augmentation du coût de la construction est imputable au renchérissement de la « main d'œuvre », de la « location du matériel » et des « matériaux de construction ». Cependant, indique l'agence , le coût des « moyens de gestion » s'est replié au cours de la période sous revue et a, en variation annuelle, augmenté de 2,6%. Et de poursuivre : « Le rapport des prix moyens des douze mois de 2020 sur ceux de 2019 fait ressortir une progression de 1,5%. »

Le coût de la « main d'œuvre » s'est apprécié de 2,6% comparativement au trimestre précédent, soutient la structure. Laquelle confie que cette évolution est consécutive au renchérissement des rémunérations des maçons (+4,6%), des manœuvres (+1,3%), des coffreurs (+3,8%), des électriciens (+1,9%) et des plombiers (+3,3%). Comparé au quatrième trimestre 2019, la même source relève que le coût de la « main d'œuvre » s'est accru de 8,6%.

Concernant les prix des « matériaux de construction », ils ont rebondi de 0,4% par rapport au troisième trimestre 2020, du fait de l'accroissement de ceux des matériaux pour le revêtement des murs et sols, des matériaux de base et des matériaux de plomberie et sanitaire. « Cependant, la baisse des prix des peintures et des matériaux pour travaux d'électricité a atténué cette évolution. En variation annuelle, ils ont crû de 0,4% », martèle l'agence.

Avant de souligner que les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols se sont appréciés de 2,0%, en liaison avec la hausse de ceux des carreaux murs (+1,1%) et des carreaux sol (+2,5%). Par rapport à la période correspondante en 2019, ils se sont appréciés de 0,2%.