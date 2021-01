Cote d'Ivoire: Salon de la presse numérique et des Awards de Côte d'Ivoire - La Chine à l'honneur avec ses dernières innovations

La première édition du Salon de la presse numérique et des Awards de Côte d'Ivoire (Sapnci 2020) aura lieu du 26 au 27 février, à Abidjan. Placé sous le thème de « L'impact de la presse numérique sur l'environnement écologique, économique et socio-politique en Côte d'Ivoire », le Sapnci qui vise à professionnaliser et à promouvoir le secteur des médias numériques en Côte d'Ivoire, entend contribuer, pour cette première édition, au renforcement de la cohésion sociale et l'instauration d'un environnement qui s'inscrit résolument dans le développement durable.

« Il s'agira aussi pour nous de présenter les acquis du secteur, promouvoir les entreprises et les acteurs du secteur pour ainsi participer au développement et à la professionnalisation du secteur et créer un cadre de rencontre et d'échange d'affaires tout en promouvant la cohésion sociale », a indiqué Joël Nianzou, président de la Plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire (Ppnci), initiateur du Salon qui bénéficie du soutien institutionnel du ministère de la Communication et des Médias et celui de l'Environnement et du Développement durable.

Pour rester dans le tempo de la révolution numérique, le comité d'organisation a choisi comme pays invité d'honneur la République populaire de Chine. « La Chine est à la tête de l'innovation technologique mondiale. La clé de son développement est la promotion et la mise en œuvre par le gouvernement chinois de mesures favorables à l'innovation. Nous pensons que son modèle économique qui vise à une transition rapide du « made in China » en « created in China », doit inspirer la Côte d'Ivoire dans son développement numérique », a ajouté Joël Nianzou qui a annoncé que plusieurs panels vont meubler ces deux jours de Salon qui seront bouclés par les Awards de la presse numérique, une soirée de promotion de l'excellence et de distinction des meilleurs acteurs du secteur (les entreprises, les journalistes, les blogueurs, les médias) ayant contribué tout au long de l'année 2020 à la cohésion sociale et à la préservation de la paix en Côte d'Ivoire.

« Les médias numériques sont souvent mis en cause dans la manipulation et la diffusion des informations sans un traitement préalable, donc sources de désinformation, d'intoxication et de conflit. Nous voulons, à travers ce salon, changer cette vision du secteur. Nous appelons ici les partenaires et sponsors à nous accompagner dans la réalisation de cette ambition », a lancé le président de la Ppnci.