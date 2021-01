Ile Maurice: Décès - Philippe Gentil joue l'hymne de fin

La dernière note d'une vie en musique. Philippe Gentil, compositeur du Motherland nous a quittés vers 3 h 15 ce mardi 26 janvier. Né le 9 février 1928, il aurait eu 93 ans le mois prochain. Un hommage pourra lui être rendu à la chapelle ardente de Bonne Terre. Ses funérailles sont prévues à 13 heures, le mercredi 27 janvier, au cimetière Gébert, à Port-Louis.

Drapeau en berne pour celui qui aura connu une longue carrière dans la force policière, plus particulièrement au sein du Police Band. L'orchestre est alors placé sous la baguette de Philippe Oh San. En 1967, le constable Gentil décide de participer au concours organisé par les autorités coloniales pour trouver l'hymne national. Il posera la musique sur les paroles de Jean Georges Prosper.

Malgré les modifications apportées par la suite par le chef d'orchestre de la police de l'époque, c'est le nom de Philippe Gentil qui est associé à la musique de l'hymne national.

Le Motherland ne lui évoquait pas que de bons souvenirs. Même si son travail lui a valu plusieurs décorations : Member of the British Empire (MBE), Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (OSK), entre autres.

Philippe Gentil prend sa retraite de la police en 1988. Mais tous les ans, en mars, il était disponible pour parler de sa plus belle composition. Se lamentant au passage que des jeunes, qui ne connaissaient pas les paroles déformaient leur hymne national.