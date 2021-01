Ile Maurice: Examens de SC/HSC - Le calendrier en détail

«Il n'y a pas de clash pour moi mais je suis très inquiet. Quand j'ai pris connaissance du time-table, je me suis rendu compte que je prends part à 16 examens sur neuf jours.

Parfois, cela me fait juste un jour entre deux examens», confie Yann Jhugroo-Cangy, 18 ans, élève du Higher School Certificate (HSC). Il vient d'apercevoir l'emploi du temps des examens de Cambridge fraîchement publié sur le site du Mauritius Examinations Syndicate (MES) (retrouvez le time table détaillé plus bas). Il doit d'ores et déjà se «conditionner mentalement et physiquement pour de telles épreuves».

«C'est déjà une année très difficile pour les élèves de ma cuvée. Si on n'a pas de repos entre les papiers, je me demande comment cela va être. Dans mon cas, tous mes examens sont concentrés en avril. C'est la nouvelle normalité. On ne peut contester. Mais je m'interroge comment cela se fera. Même pour les examens internes, cela se passe sur deux à trois semaines. Je suis angoissé actuellement», confie l'élève.

Manque de temps

La pression commence aussi pour Alex, un autre candidat au HSC, dont le premier examen de Food and Nutrition est prévu le 23 mars. «Si les épreuves étaient fixées à la fin de mars, cela aurait été mieux. Cela nous aurait donné plus de temps. Ces examens sont pratiquement derrière la porte. Le mois de février ne compte même pas», précise cet élève dont les examens s'échelonnent jusqu'au 19 mai. Afin de maximiser son temps, il préfère s'atteler aux révisions, dès à présent, à la maison. «À l'école, on fait des révisions mais le travail personnel est vraiment important et on n'a pas assez de temps. J'ai déjà fait le syllabus. Donc, j'enchaîne de chez moi. Comme le délai est court, je crois que bon nombre d'étudiants feront de même.»

Maintenant que l'emploi du temps est publié, il faudra que le ministère de l'Education avise de la date à laquelle la présence à l'école n'est plus comptabilisée, affirme Basheer Taleb, président de la Fédération de l'Union des Managers des collèges privés. «Actuellement, cela compte. Ceux qui s'absentent seront pénalisés», soutient-il. En période normale, la comptabilisation de la présence se fait jusqu'au 15 septembre chaque année. Un taux de 70 % de présence en classe est habituellement requis, indique Munsoo Kurrimbaccus, vice-président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE).

Manque de planification

Qu'adviendra-t-il cette année ? L'emploi du temps des examens ainsi compressé pour certains candidats, ne va-t-il pas faire davantage grimper la pression et l'absentéisme ? «Il n'y a pas eu assez de planification. À l'avance, on savait que les examens se tiendraient durant cette période. Mais la publication de l'emploi du temps a pris les élèves de court. Ce n'est pas un moment propice pour la tenue des épreuves de Cambridge mais on ne peut faire autrement avec le Covid-19», déclare notre interlocuteur. À l'avenir, indique-t-il, il faut une meilleure planification.

Au sujet de l'absentéisme, il souhaite que les enseignants mettent les bouchées doubles pour une bonne préparation des élèves. Du côté du ministère de l'Education, on nous affirme que la comptabilisation de la présence sera toujours appliquée. Selon une source de cette instance, les étudiants doivent continuer à se rendre en classe jusqu'à l'obtention de leur emploi du temps final, qui sera remis à leurs établissements respectifs.

Le time table détaillé

Le calendrier des examens de Cambridge a été rendu public par le Mauritius Examinations Syndicate il y a quelques jours. Voici les dates à retenir.