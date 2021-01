Angola: Une société des EAU investit 190 millions USD dans la modernisation du port de Luanda

Luanda — Cent quatre-vingt-dix (190) millions de dollars US seront investis, au cours des 20 prochaines années, par DP World, des Émirats arabes unis, dans l'exploitation, le développement, la modernisation et l'expansion du terminal polyvalent du port de Luanda.

Le fait a été annoncé ce lundi à la presse par le président du conseil d'administration de DP World, le sultan Ahmad Bin Sulayen, à l'issue d'une audience avec le Président angolais, João Lourenço.

Le gouvernement angolais et la société DP World ont signé aujourd'hui le contrat de concession pour l'exploitation du terminal polyvalent du port de Luanda.

Le sultan Ahmad Bin Sulayen a déclaré que DP World avait l'intention de relancer l'activité du port de Luanda et d'utiliser des connexions dans le monde entier pour apporter plus d'investissements en Angola.

Pour le ministre des Transports Ricardo de Abreu, qui a assisté à l'audience, DP World est un partenaire important au niveau continent africain et dans le monde.

Le responsable angolais comprend que le partenariat avec la société des Émirats arabes unis contribuera à améliorer la capacité logistique de l'Angola.

«Nous avons un important déficit de personnel dans le segment maritime et portuaire du pays, c'est pourquoi nous nous occupons de la formation du personnel, une tâche de la société DP World», a précisé le ministre.

L'Angola et les Émirats arabes unis coopèrent étroitement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines, du commerce et des investissements, de l'énergie, de la défense, des transports, de l'agriculture, de la pêche, de la banque, des télécommunications et des finances et de la fiscalité.

