Angola: Le ministère de la Défense déplore la mort du nationaliste Chilingutila

Luanda — Le ministère de la Défense et des Anciens combattants de la patrie a exprimé, lundi, sa consternation suite au décès du nationaliste Demósthenes Amós Chilingutila, survenu dimanche, des suites de maladie, dans un hôpital de la ville de Huambo.

Dans une note de condoléances dont copie est parvenue à l'Angop, le ministère souligne l'engagement Chilingutila dans la lutte anticoloniale et dans les accords de Bicesse, entre autres processus qui ont abouti à la paix et à la réconciliation nationale.

Chilingutila s'est distingué dans le processus de formation des Forces armées angolaises (FAA), a occupé le poste de vice-ministre de la Défense pour les ressources matérielles et les infrastructures du gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et a été député à l'Assemblée nationale (2008-2017 ).

