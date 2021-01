Afrique: CHAN 2020 - Le Togo a son destin en main, le Maroc cherche la qualif' face à l'Ouganda

Place à la 3ème journée dans le groupe C du CHAN 2020 ce mardi. Le Togo sera face au Rwanda alors que le Maroc affronte l'Ouganda.

Novices dans la compétition au moment de débuter ce CHAN Total 2020, les Togolais ont prouvé en deux sorties qu'il faudra compter avec eux jusqu'au bout de la phase de groupes. Dans une poule relevée en compagnie du tenant du titre marocain, du Rwanda et de l'Ouganda, les Eperviers sont montés en régime après leur défaite initiale face aux Lions de l'Atlas pour venir à bout des Ougandais lors de la 2e journée. Avec trois points au compteur, les hommes de Jean-Paul Abalo peuvent décrocher leur qualification en cas de victoire sur le Rwanda. Un match nul pourrait même suffire si l'Ouganda ne bat pas le Maroc dans l'autre rencontre.

Et justement dans l'autre rencontre de ce groupe C du CHAN 2020, le Maroc joue sa qualification ce mardi face à l'Ouganda. Houcine Ammouta, qui peut compter sur tout son groupe pour ce match, reste optimiste. Leader du groupe C avec 4 points devant le Togo (3 pts), le Rwanda (2 pts) et l'Ouganda (dernier avec 1 point), le Maroc affronte les Cranes avec l'ambition de s'imposer pour terminer premier de sa poule. Les Lions A' de l'Atlas auront l'occasion de se racheter en produisant un jeu plus séduisant que ce qu'ils ont montré lors de leurs deux précédents matches. Pour se qualifier au prochain tour et éviter les calculs des dernières minutes, les Lions de l'Atlas locaux doivent maintenant gagner ce troisième match.

Programme de ce mardi :

Ouganda 19:00 Maroc

Togo 19:00 Rwanda