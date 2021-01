Afrique: CHAN 2020 - La délégation nigérienne chez le Minsep

Le ministre de la Jeunesse et des Sports du Niger a remercié le Cameroun pour son accueil hier au cours d'une visite de courtoisie à Narcisse Mouelle Kombi.

Quelques heures avant la rencontre Niger-RDC, comptant pour la 3e journée du groupe B hier au stade Omnisports de Yaoundé, le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, a reçu en audience le ministre de la Jeunesse et des Sports du Niger. Bamou Rabiou, par ailleurs chef de la délégation de son pays à ce 6e CHAN, a tenu à exprimer au Comité local d'organisation et au gouvernement camerounais, leur gratitude pour toutes les dispositions prises pour leur assurer un séjour agréable au pays des Lions indomptables.

L'occasion surtout pour Bamou Rabiou de dire toute son « admiration en rapport avec la bonne organisation du CHAN et sur les gigantesques infrastructures sportives dont dispose le Cameroun et qui en font désormais l'un des mieux lotis dans ce domaine en Afrique ». Un discours que n'a pas manqué d'apprécier Narcisse Mouelle Kombi, par ailleurs président du COCAN 20-21. Il faut préciser que le Niger, éliminé hier dans le groupe B, était présent au Cameroun depuis la fin du mois de décembre dernier puisqu'il a participé au tournoi Pré-Chan aux côtés de la Zambie, de l'Ouganda et du Cameroun.