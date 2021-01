Madagascar: Cross-country - Vakinankaratra - Un joli triplet de l'AC Crown

Les athlètes de l'AC Crown se distinguent chez les 10 km hommes.

Le Crown Athletics Club a survolé le championnat régional de Vakinankaratra du Cross-country qui s'est déroulé au parc de l'Est dans la Ville d'Eau ce week-end. Le club d'Antsirabe avait dominé chez la catégorie senior hommes de 10 km.

En effet, l'AC Crown avait brillé avec neuf coureurs parmi les dix premiers dans la course phare de 10 km. Ce sommet régional du Vakinankaratra a permis à deux coureurs, sous la houlette de Tsiry Manantena de refaire parler d'eux de nouveau. Jean Claude Rakotonirina a conservé son titre. Il a même pulvérisé le dernier record national du cross-country avec un chrono de 31 mn 23 sec. L'ancien record établi en février 2020 dans le même endroit était l'œuvre de Mampitroatse du COSPN en 33 mn 29 sec. Jean Claude a aussi battu son propre record de 33 mn 40 sec qu'il a réalisé lors de ce dernier sommet national.

Aimé Andriamparany qui accuse de 34 secondes de retard (31mn 57Sec) vis-à-vis du champion termine à la deuxième place. Fulgence Rakotondrasoa, le champion national en 2017 a complété le podium en signant un temps de 32 mn 13 sec. Chez les dames, Lynah du club ASJA a réalisé la meilleure performance en ayant crédité d'un chrono de 43mn 01 sec. A plus de trois minutes d'écart, Navoko du AC Crown a été sacrée vice-championne en bouclant le parcours de 10km en 46 mn 39 sec.

Dans la catégorie 8 km hommes, Avotra du club ASJA a arraché le sacre. Il a bouclé le parcours en 27 mn 52 sec. Encore, deux athlètes de l'AC Crown sont arrivés deuxième et troisième en la personne de Théo et Jimmy avec des temps respectifs de 29 mn 50 sec et 30 mn 15 sec. Par ailleurs, le club EPSPI a raflé tous les titres dans la catégorie jeune, notamment des 4 km garçons et U16 filles. Toky (15 mn 16 sec) et Tafita (16 mn 32 sec) avaient brillé chez les garçons tandis que Mamisoa (8 mn 24 sec) et Natacha (8 mn 49 sec) ont disposé chez les filles.

Ce Championnat a pu réunir 107 coureurs issus de trois clubs de la ligue Vakinankaratra. Ce qui est systématiquement le fait, ce sont les champions et championnes de chaque catégorie qui représenteront la ligue au Championnat de Madagascar du cross-country. Ce sommet est prévu se dérouler le 6 février prochain à Tsiroanomandidy.