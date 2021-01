Madagascar: Football Pro League - Belle affluence du public, les leaders changent de camp

Seul le gardien Eddit Bastia est connu du grand public dans cette équipe du Five FC.

Incroyable mais Orange Pro League nous offre une image inédite avec des leaders qu'on n'attendait pas à ce niveau de la compétition.

À l'issue de la troisième journée, on assiste à un sans faute de la part d'un nouveau promu. Mieux encore, Five FC est le seul club ayant réalisé le carton plein dans les deux conférences.

Five FC continue d'impressionner le public notamment par sa hargne d'aller au four pour profiter de la moindre défaillance de ses adversaires. Une issue certes quelque peu chanceuse toutefois car ni Fosa Juniors ni Tia Kitra n'avaient leurs gardiens titulaires lors des matches contre Five FC. Pire encore pour Tia Kitra qui mentionne que même son deuxième gardien n'est arrivé que le jour du match avec ce que cela suppose de fatigue du voyage.

Coup au moral. Et quand l'équipe encaisse trois buts presque coup sur coup, le moral des Tamataviens est tombé au plus bas. S'ensuivit ce festival de ces anciens joueurs de Miara-manompo qui régnaient sans partage aux inter-fokontany d'Ankadindravola. Un collectif qui semble fonctionner à merveille. Pour l'instant donc les hommes du Pasteur Tolotra dominent de la tête et des épaules cette conférence Nord...

Et pour longtemps encore si ses poursuivants continuent d'aligner les matches nuls comme l'à été ce 1 à 1 entre L'Elgeco Plus et Fosa Juniors.

Sur ce point et prenant la défense de l'arbitre Abdoul Kanoso Ohabee, l'irremplaçable responsable des arbitres, Pascal Randrianantenaina, a sorti une vidéo montrant un tirage du maillot d'un joueur de Fosa mais c'était en dehors de l' action principale et loin du porteur du ballon. Et si on s'amusait à sanctionner ce genre d'action, il y aurait un concert intempestif de sifflet.

Dans la conférence Sud, le leader n'est autre que le FCA Ilakaka, auteur de deux victoires dont la dernière devant l'Uscafoot. Et quand on sait que dernière il y a l'Adema, l'Ajesaia et même Zanakala, il y a de quoi provoquer un séisme tant l'issue prend tout le monde de court. Mais c'est tant mieux pour le spectacle.

Calendrier. En attendant, voici le calendrier de cette quatrième journée marquée par deux affiches désormais somptueuses avec Five FC-COSFA d'une part et FCA Ilakaka-Ajesaia de l'autre.

Samedi 30 janvier

Elgeco Stadium

12h00 : Five FC contre COSFA

14h30 : Elgeco Plus- JET Kintana

Dimanche 31 janvier

Stadium Barikadimy

14h30 : Tia Kitra contre Fosa Juniors

Stade Ampasambazaha

14h30 : FCA Ilakaka contre Ajesaia

Elgeco Stadium

12h00 ; CS Disciples FC contre 3FB

14h30 : Uscafoot contre AS Adema