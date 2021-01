Ile Maurice: Culture de 685 plants de cannabis - Abandon de poursuites contre trois accusés

Ils sont libres et ne feront plus l'objet d'accusation formelle de culture de cannabis. Cela, après que le représentant du Directeur des poursuites publiques (DPP) a indiqué, ce mardi 26 janvier, que le DPP ne souhaite plus aller de l'avant avec ce procès.

Du coup, la juge Mohana Naidoo, de la cour d'assises, a accédé à la requête d'abandon de procédures contre trois habitants de l'Est. Deux peintres, en l'occurrence Herbert David Dantier et Peter Yan Ross, âgés de 46 et 37 ans respectivement, et Jerry Darga, pêcheur de 28 ans, avaient été arrêtés le 19 novembre 2013 à Brisée-Verdière lors d'une opération menée par la brigade anti-drogue. Les policiers avaient déraciné 685 plants de gandia, d'une valeur de Rs 2,5 millions.

Plaidant non-coupable, les trois accusés avaient retenu les services de Me Shameer Hussenbocus, Zahid Nazurally et Ravi Rutnah lors du procès devant la cour d'assises.