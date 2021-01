Algérie: Accidents de la route - 28 morts et 1183 blessés en une semaine

Alger — Vingt huit (28) personnes sont décédées et 1183 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national entre le 17 et le 23 janvier, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sétif avec quatre (4) personnes décédées et 66 autres blessées dans 39 accidents de la route, selon la même source.

Outre les accidents de la route, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour procéder à l'extinction de 637 incendies urbains, industriels et autres, et ont exécuté 4253 opérations d'assistance aux personnes en danger et opérations diverses.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 353 opérations de sensibilisation à travers les 48 wilayas du pays, portant sur la sensibilisation des citoyens sur la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique, et 331 opérations de désinfection générale ciblant l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Pour ces deux opérations, 1.430 agents, tous grades confondus, 267 ambulances et 160 engins d'incendie ont été mobilisés.