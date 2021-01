Cote d'Ivoire: Basket-ball - Séduisantes jeunes filles de Nca !

Le National centre d'Abidjan de basket-ball (Nca) progresse de jour en jour. Apparue sur la scène, il y a six ans, la jeune formation créée par Jonas Koffi (ancien secrétaire général et homme à tout faire de l'Abc) compte désormais parmi les clubs féminins les plus solides du championnat national.

Samedi encore, l'équipe entraînée par le coach Thoms N'Da s'est singulièrement illustrée (55-33) face à la formation du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm). Conquérantes et appliquées, les collégiennes de Koumassi ont montré qu'elles savent écouter leur maître et mettre en pratique ses consignes sur le terrain. En tout cas, Lætitia Sahié (24 points, 15 rebonds et 4 passes décisives), Aminata Konaté (12 points, 6 rebonds et 1 passe décisive) et leurs équipières ont offert un récital qui a fait du bien au public du Palais des sports. Naturellement, les filles du Gspm ne pouvaient que rendre les armes (35-55).

Leur bourreau, Lætitia Sahié, a terminé en tête du classement des meilleures joueuses de la journée.

Championnes de Côte d'Ivoire 2017 pendant la saison spéciale (sans l'Abc, le Csat et bien d'autres ténors), les filles du président Koffi Jonas comptent franchir un cap cette saison. Pour l'instant, personne n'a une idée nette de leur classement en championnat. Elles ont perdu leur premier match sur le fil contre la Soa (57-62) et ont ensuite aligné trois victoires contre Ue3a (44-36), le Csat (58-54) et le Gspm.

Le hic, c'est que la Soa qui les a battues lors de la première journée a été terrassée par le Csat que Nca a pulvérisé lors de la 3e journée. Logiquement, au goal différentiel, Nca devrait être bien situé après la sortie du tableau officiel du classement de N1.

Quoi qu'il en soit, l'entraîneur Thoms N'Da et ses filles sont bien partis pour réaliser une belle saison sportive. « Notre objectif est clair: il faut terminer dans le quatuor pour disputer les play-off », insiste l'entraîneur formateur de l'équipe dont les joueuses sont arrivées, pour la plupart, à maturité.

En effet, Lætitia Sahié, Guindo Aminata, Aminata Konaté et leur capitaine, Coumba Diarrassouba, ont le talent et le coffre pour réaliser leur mission. « Je pense que les filles vont franchir un cap lorsqu'elles feront leurs armes à l'international. Elles seront libérées totalement...», estime Thoms N'Da.

C'est qu'en dehors de quatre sociétaires du club, Lætitia Sahié, Guindo Aminata, Aminata Konaté et Mariam Konaté, la meneuse, qui ont participé à un tournoi africain de basket 3X3 et Coumba, la capitaine, qui a participé à un regroupement de la sélection nationale, le groupe attend d'être lancé dans le bain pour mieux s'aguerrir. Mais en attendant, c'est le temple de basket-ball de Treichville qui est heureux de l'admirer tous les week-ends.