Congo-Kinshasa: Division au sein du PALU - CAPPU propose une voie de sortie

Le Comité d'Action pour un PALU Unique et Uni (CAPUU), a tenu ce lundi 25 janvier une conférence de presse à la Résidence de Feu Patriarche Gizenga à Mont Fleuri dans la commune de Ngaliema. La déclaration a été lue par le Professeur Jean-Claude MASHINI, membre de cette délégation et cela en présence de Madame Dorothée Gizenga qui en assure la direction, ainsi que d'autres membres.

En effet, il a été question d'une mise au point quant aux échanges qui auront lieu à la table ronde politique qui se tiendra du mercredi 27 au vendredi 29 janvier au centre Bondeko dans la Commune de Limete. Deux jours qui seront consacrés à des Consultations/Concertations avec les cadres de base et militants du PALU. Sur ce, plus de 50 protagonistes ainsi que 250 participants sont attendus à ce rendez-vous de remise de la pendule à l'heure.

Il faudra savoir que le but poursuivi par cette table ronde politique est celle d'aboutir à une solution concertée face à la crise interne qui tiraille le PALU depuis le décès d'Antoine Gizenga ainsi que de son Fils Lugi qui était désigné comme intérimaire. Une crise qui a donné naissance à plusieurs antagonistes, avec deux ailes dont celle de MAYOBO et compagnies qui se réclament légalistes et qui revendiquent des positions occupées au Secrétariat Permanent du vivant du patriarche GIZENGA; ainsi que celle de MAKIASHI/MAZENGA/ KILUBA qui se dit légitimer par des Assises d'un Congrès qui fait objet de dispute. Ce tableau peint, montre à suffisance la carence d'unification et un désordre au sein de ce parti vieux que l'âge de l'indépendance de la RDC.

Et quant à lui, le Comité s'estime être le médium, afin de rassembler tous ces camps formés et espère que cela va déboucher sur une attente et une paix durables. Une démarche qui a été précédée par leur entretien avec l'informateur Bahati Lukwebo le 15 janvier dernier, sur un plaidoyer portant sur une union des forces du Parti, afin de parler le même langage lors des négociations à venir.

Le CAPUU, dans sa mission de défendre les idéaux du PALU et du Patriarche Antoine GIZENGA, tient à sauver ce parti de cette division tangible qui cause sa fragilité, afin qu'il ne disparaisse pas. Mais également, compte répondre aux besoins des militants, maintes fois exprimés, sur l'unification du parti qui est la voix idéale, et enfin prévenir l'embarras de leurs partenaires dont le Chef de l'Etat, qui les verront divisés et éparpillés, ce qui ne donnera pas une bonne image d'eux. L'unicité et l'unification du PALU est la raison de leur lutte, et ils espèrent qu'après ces pourparlers, les choses reviendront à l'ordre.