Congo-Kinshasa: Union Sacrée - L'Alliance CCU et Alliés dénonce les attaques systématiques contre l'Honorable Lambert Mende

Juste après sa déclaration de soutien à la vision de gouvernance du Président Félix Tshisekedi, l'Alliance CCU et Alliés dit recevoir des attaques venant de tous bords. Voilà pourquoi, elle a souhaité communiquer pour mettre de la clarté dans cette affaire. Dans un communiqué signé par Omer Muswanza Ni Muzundu, Président du Bureau Politique, ce regroupement rappelle les objectifs d'une formation politique.

C'est dans cette optique que l'Alliance CCU et Alliés a jugé bon de soutenir le Président de la République qui veut le bien de la population. Pour ceux qui s'attaquent à ce regroupement, Omer Muswanza souligne que l'Alliance CCU et Alliés est l'une des rares formations politiques à avoir plaidé pour la préservation de l'honneur et de la dignité du Sénateur à vie, Joseph Kabila. Enfin, elle met en garde tous ceux qui débitent des inepties pour la discréditer. Ci-dessous, l'intégralité du communiqué.

COMMUNIQUE DU REGROUPEMENT ALLIANCE CCU ET ALLIES

Le Regroupement Politique Alliance CCU et Alliés a enregistré, depuis sa déclaration de soutien à la vision de gouvernance de Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, au sein d'une Union Sacrée de la Nation, des attaques systématiques lancées contre lui et son Initiateur l'Honorable Lambert Mende.

Ces attaques sont aux antipodes du jeu démocratique et dénotent d'une tentative de régler les affaires de l'Etat par des polémiques individuelles. Dans un souci de clarification, le bureau politique a décidé de préciser que :

Dans la gestion République de la chose publique, les formations politiques se doivent dans leurs actions diverses maximiser son intérêt qui est de conquérir et/ou conserver le pouvoir dans la poursuite des intérêts Nationaux. Le choix de cette action Républicaine est la manifestation de la liberté, valeur reconnue à chaque citoyen, de créer un parti, d'adhérer à un parti ou de le quitter. Cette valeur est conforme au mandat représentatif qui consacre juridiquement l'indépendance de chaque citoyen et de chaque élu ;

En plaçant ainsi le citoyen ou l'élu sous d'autres hégémonies que leurs consciences on instille l'idée d'un mandat impératif déclaré nul dans l'ordre juridique congolais. C'est dans ce sens que le Regroupement Politique Alliance CCU et Alliés a décidé de soutenir et de participer à la vision du Chef de l'Etat, non pas sur injonction de qui que ce soit mais puisque convaincu qu'elle est compatible avec l'élan de développement de la RD Congo ;

L'Alliance CCU et Alliés est l'une des rares formations politiques à avoir plaidé pour la préservation de l'Honneur et de la dignité du Sénateur à vie Joseph Kabila et à s'impliquer pour convaincre d'autres sociétaires du FCC à rejoindre cette vision ;

Au lendemain des élections de 2018, au parlement on note qu'un nombre très limité de formations politiques ont une assise significative pour être considérées comme des acteurs centraux du jeu démocratique basé sur le nombre de siège. Nous sommes fiers d'en faire partie contrairement à certaines mauvaises langues ;

La démocratie et la gouvernance sont des valeurs universelles. Elles ne peuvent être l'apanage d'un camp, mais appartiennent à tout citoyen doté de bon sens. S'en servir c'est être républicain. Se cacher derrière une fidélité de perfidie est une tricherie que nous récusons. C'est au nom de la démocratie consensuelle, considérée comme mode de gouvernement, que nous, Bureau Politique de l'Alliance, élus et membres, réitérons notre soutien à la vision du Chef de l'Etat au sein de l'Union Sacrée de la Nation, à l'initiateur l'Honorable Lambert Mende et mettons en garde tous ceux qui débitent des inepties pour nous discréditer.

Fait à Kinshasa, le 25 janvier 2021

Pour le Bureau Politique

OMER MUSWANZA NI MUZUNDU

Président