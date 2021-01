Congo-Kinshasa: Dr Bungu - «Il n'y a pas un complot, le test se fait par une équipe hétérogène... »

Le nombre toujours croissant des Léopards de la RDC testés positifs au covid-19, au Championnat d'Afrique des Nations Chan Cameroun 2020, devient très inquiétant pour les Congolais qui murmurent dans tous les sens et parlent d'un complot contre leur chère équipe, à la quête d'une troisième étoile dans cette compétition.

Intervenant à ce sujet depuis Yaoundé, le médecin de l'équipe nationale qui est pointé du doigt, balaye d'un revers de main la thèse d'un complot. Dr Jean-Pierre Bungu Kakala confirme, main sur le cœur, que le test se fait par une équipe des médecins hétérogènes de l'Organisation mondiale de la Santé réquisitionnés par la Caf.

«L'OMS a envoyé des médecins qui n'ont aucune motivation sportive pour se lancer à un complot, ne ciblant particulièrement que des Congolais», indique le Dr Bungu, qui rejette en bloc la thèse d'un complot. Et d'ailleurs faut-il retenir, l'équipe de prélèvement dans des hôtels, n'est pas forcement l'équipe qui travaille au laboratoire. Les échantillons que reçoivent les laborantins ne sont pas étiquetés par nom ou moins encore par nation. Ce qui est difficile de cibler une équipe pour penser à un éventuel complot.

Les joueurs testés positifs sont réellement porteurs du virus, conclut le Dr Bungu, qui précise qu'il y a pour le moment, un débat scientifique pour certains malades qui ont développé des anticorps résistants, et qui ne sont plus dangereux pour la société.

Pour rappel, la délégation de l'équipe nationale de la RDC compte à ce jour, 16 membres positifs au covid-19. Le premier groupe de 6 personnes testé le 16 janvier, était composé du capitaine Djo Issama Mpeko, Kinzumbi Philippe, Atibu Radjabu, Mercey Ngimbi, Merveille Kikasa et le préparateur physique Male Makanzu.

Quatre jours plus tard, soit le 20 janvier, le sélectionneur lui-même, le coach Ibenge et quatre joueurs dont : Matampi Ley, Guy Serge Mukumi, Andy Bikoko et Gikanji Doxa ont rejoint les autres en quarantaine. Aussi, le kinésithérapeute Fred Ifaso, et l'officier média de la Fecofa Jerry Kalemo.

Le 24 janvier tard dans la soirée, le gardien Nathan Mabruki et les attaquants William Likuta et Ricky Tulengi ont allongé la liste. Et l'équipe se vide, 12 joueurs malades et écartés du groupe ; neuf sont mêmes restés à Douala, alors que l'équipe est arrivée à Yaoundé.

Si le coach Pamphile Mihayo peut prétendre avoir dans les 21 qui restent au moins deux joueurs par poste, ce n'est pas le cas pour le poste du gardien, qui ne reste plus qu'un seul gardien en la personne de Baggio Saidi, le portier de la Jeunesse Sportive Groupe Bazano.

Tulenge reste optimiste...

«Je vais très bien, Je ne présente aucun symptôme malgré que j'ai été testé positif au covid-19. Nous avons juré d'apporter le sourire au peuple congolais, même s'il nous restait que 12 joueurs disponibles, la voix de plus de 80.000.000 des Congolais va crier sur la pelouse. C'est le sens même de notre hymne national "Unis par le sort, Unis dans l'effort "», a-t-il écrit sur sa page facebook.

De son côté, Florent Ibenge a posté une vidéo en transpirant après une séance d'exercice physique. Il se dit être en bonne santé bien que porteur de ce virus.

Par ailleurs, pour ne rester que dans la poule qui se trouve à Douala, outre la délégation de la RDC qui a 16 cas, il y a celle du Niger avec 6 cas, le Congo 3 cas, et la Libye aucun cas.