Congo-Kinshasa: Nouvel Elan - Adolphe Muzito en réarmement politique avec ses cadres et militants

Le parti politique Nouvel Elan d'Adolphe Muzito Fumunsi, ancien Premier Ministre et Cadre de la plateforme politique Lamuka, tiendra du 30 janvier au 14 février 2021 prochain, au siège du parti situé sur l'avenue Lukusa dans la Commune de la Gombe, un séminaire idéologique axé sur l'évolution politique du pays et l'affinement du projet de société du parti.

C'est ce qu'indique un communiqué y relatif signé par Me Blanchard Mongomba et Professeur Kasongo Numbi, respectivement Secrétaire Général et 1er Vice-président de Nouvel Elan, et précisant les différents thèmes qui seront développés durant cette phase de réarmement politique.

L'évolution de la situation politique, économique et sociale du pays ; le contenu de la résistance pacifique ; la mise à niveau idéologique et politique des cadres du parti ; l'enrichissement du projet de société du parti et esquisse du programme politique, économique et sociale du parti. Ce sont là les détails de thèmes et problématiques qui seront développés amplement par des cadres du parti Nouvel Elan, des experts extérieurs et le Président du parti, Adolphe Muzito.

Ces assises donneront aussi la possibilité à Adolphe Muzito, bras droit de Martin Fayulu Madidi dans le combat engagé par la plateforme politique Lamuka, d'éclairer l'opinion sur la position de Nouvel Elan sur sa non-participation ni adhésion à l'Union Sacrée de la Nation de Félix Antoine Tshisekedi. S'illustrant dans un point de vu nageant à contre-courant, Adolphe Muzito persiste à croire que toutes les scènes politiques actuelles ne sont que la continuité des actions inscrites dans les arrangements entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, dans le cadre de la coalition FCC-CACH pourtant mise à terme depuis le 6 décembre 2020 par un discours à la Nation prononcé par le Chef de l'Etat.

Il en appelle, en plus de cela, à une plus grande vigilance du peuple congolais et de dénoncer toute stratégie qui servirait essentiellement à des intérêts partisans, au détriment du souverain primaire et en destruction des valeurs républicaines et patriotiques.