Congo-Kinshasa: Kin Bopeto - Gentiny Ngobila accorde un appui financier aux Bourgmestres de 24 Communes

Hier, lundi 25 janvier 2021, à l'Hôtel de Ville de Kinshasa, le Gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila, a tenu une séance de travail avec les bourgmestres de toutes les 24 communes que compte la Capitale et répartit en 4 districts ainsi que et leurs adjoints.

A cette occasion, renseigne la Communication de l'Hôtel de Ville de Kinshasa, l'Autorité Urbaine a accordé un appui financier aux responsables des communes afin de matérialiser et renforcer les dispositifs et actions de l'opération Kin Bopeto. Il s'agit d'un coup de poing pour évacuer le plus tôt possible tous les déchets qui traînent le long de grandes artères, a indiqué Ngobila. Pour rappel, l'opération Kin Bopeto est une initiative du Gouverneur Ngobila consistant à redorer l'image de Kinshasa par l'instauration d'une politique de salubrité et de propreté. Elle fut lancée officiellement par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et Chef de l'Etat, le 21 octobre 2019.

A deux ans depuis son lancement, l'opinion constate que l'opération Kin Bopeto n'était pas un slogan, mais plutôt une démarche de première ligne dans le mandat quinquennal de Gentiny Ngobila, élu Gouverneur par l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Dans cette nouvelle action posée hier, Gentiny Ngobila a déclaré qu'il sera question d'évacuer la saleté et autres déchets sortis des caniveaux dans le cadre des travaux de curage des caniveaux qu'effectue l'Office de Voirie et Drainage (OVD).

Réuni dans la salle polyvalente du siège de l'Exécutif provincial, Gentiny Ngobila a invité tous les bourgmestres à se mettre à pieds d'œuvre. Concernant les communes où le curage des caniveaux n'a pas eu lieu, il a exigé le renforcement de l'opération Kinshasa Bopeto, surtout avec l'assainissement de grandes artères.

Par ailleurs, le Gouverneur Ngobila Mbaka a mis en garde les bourgmestres qui seraient en train de vendre des tricycles commis à l'assainissement des communes. Dans la même optique, il a promis des sanctions au terme de l'évaluation en cours des bourgmestres qui est faite au niveau du ministère provincial de l'intérieur et sécurité.

Nommé tout récemment en remplacement de Rita Bola, le nouveau Patron de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, Félicien Kuluta, invité à cette réunion, a pris la parole à la demande de l'Autorité Urbaine pour l'implication des bourgmestres dans la sensibilisation de paiement de l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif par leurs administrés.