Gabon: Covid-19 - Des amendes invraisemblables pour une population désabusée

C'est la mesure principale qui est sur toutes les lèvres. De toutes celles prises par le gouvernement ce samedi 23 janvier 2021 à l'issue de sa conférence de presse, le cas des amendes passe comme une pilule amère.

Le gouvernement a-t-il bien réfléchi avant l'annonce de ces mesures ? Il semblerait que non. Dès ce lundi 25 janvier 2021, de nouvelles mesures seront applicables pour freiner la propagation du Covid-19 dans notre pays. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les amendes aux tarifs exorbitants qui ont été fixées ressemblent plus à de la dissuasion, voire de l'escroquerie. Le non-port du masque (ou bavette) va de 25.000 fcfa à 200.000 fcfa, le non-respect de mesure de rassemblement voit la somme s'élever jusqu'à 5 millions et jusqu'à 10 millions} le non-respect de la limitation du nombre de personnes et des protocoles sanitaires.

Comment expliquer de telles sommes ou encore de telles mesures quand la population vit dans une précarité sans précédent ? Les ministres de la santé et de l'intérieur s'en donnent à cœur joie en annonçant ces mesures. Depuis le début de cette pandémie, des moyens colossaux ont été déployés pour permettre à la population de faire face à cette crise. Mais il s'est avéré que certains en ont trouvé une belle opportunité pour s'en mettre plein les poches. Comment expliquer que 250 milliards ont été débloqués pour riposter à cette crise et nous n'en voyons rien de concret. Le chômage des jeunes, les conditions de vie et la pauvreté grandissante ; tous ces éléments auxquels viennent s'ajouter les dernières mesures prises étoufferont les Gabonais.

Autre fait étonnant, jusqu'à aujourd'hui, personne sur les 10.000 cas recensés ne connait un parent, un ami, une connaissance, un voisin qui a eu le corona. Sinon, où le Copil et le ministère de la santé iraient chercher tous ces cas ? Dans quelle structure sont-ils pris en charge ? Où sont passés les 250 milliards débloqués avant le confinement ? Le Gabonais épuisé moralement et financièrement, où trouvera -t-il les moyens pour s'acquitter de ces amendes irréalistes ?

Une fois de plus, les Gabonais vont encore subir sans rechigner. Le relâchement observé qui a occasionné la recrudescence de cas s'il y en a, n'est que pure invention. Vivement que cette histoire de corona s'achève et que les populations puissent retrouver leurs habitudes, car cette situation n'a que trop durer.