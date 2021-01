Algérie: Douane - Djerad appelle à "une plus grande" contribution aux efforts de lutte contre la corruption

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, mardi à Alger, le corps de la douane à une "plus grande" contribution aux efforts de l'Etat en matière de lutte contre la corruption.

Il a également appelé ce corps "sensible" à "encourager les investissements générateurs de richesse et de postes d'emploi" et à "accompagner la relance économique, en renforçant l'encadrement et la valorisation des ressources humaines mais également en procédant à la modernisation des modes de gestion".

Pour M. Djerad, la situation actuelle de l'économie nationale, notamment en pleine crise multidimensionnelle qui frappe tous les pays du monde, requiert "la mobilisation de toutes les institutions, en particulier le corps des douanes, au regard de son rôle clé dans la protection de l'économie nationale et l'ouverture de nouvelles perspectives à même de faciliter les investissements nationaux et étrangers, de promouvoir le commerce extérieur, de diversifier l'économie nationale et de générer de nouvelles ressources financières".

Pour atteindre ces objectifs, le ministre a appelé à considérer la formation en tant qu'«axe majeur» dans le processus de modernisation des Douanes, à travers le renforcement des échanges et de la coopération bilatérale et multilatérale, en vue d'ériger cette institution en administration «plus transparente, moderne et performante».

Ces valeurs internationales auxquelles adhèrent les douanes doivent orienter le comportement de tous les membres de ce corps et constituer, de même, "le dénominateur commun à la famille des douanes", a-t-il plaidé, exhortant les fonctionnaires de cette administration à consentir davantage d'efforts et de sacrifices pour la promotion de ce corps sensible aux plus hauts niveaux d'efficience et de mobilisation".

«Le rétablissement de la confiance entre le gouvernant et le gouverné commence d'abord par un travail continu, sincère et transparent, dans le respect de la loi, des principes de la patrie et de la mémoire des chouhada», rappelle le Premier ministre.