Afrique de l'Ouest: Marché boursier - Les indices BRVM 10 et BRVM Composite terminent la semaine passée en baisse

La Société de gestion et d'intermédiation (Sgi) sénégalaise Impaxis Securities révèle dans sa revue hebdomadaire du marché boursier régional que sur la semaine écoulée (du 18 au 22 janvier), l'indice Brvm 10 a enregistré une baisse de 1,11% et le Brvm Composite de 0,10%. Elle confie également que sur les 46 valeurs transigées, 21 ont clôturé cette semaine à la baisse et 11 à la hausse.

« Sur la semaine écoulée, l'indice BRVM 10 a enregistré une baisse de 1,11% et le BRVM Composite de 0,10%. Sur les 46 valeurs transigées, 21 ont clôturé cette semaine à la baisse et 11 à la hausse. » C'est la révélation de Impaxis Securities. Dans sa revue hebdomadaire du marché boursier régional, la Sgi informe que quatorze (14) valeurs ont maintenu un niveau de cours identique à celui du 15 janvier dernier. Les indicateurs d'activités affichent un volume de 829 268,00 titres transigés pour une valeur totale de 1 710 619 323,00 XOF, martèle le document. Qui ajoute qu'à la fermeture du marché ce vendredi 22 Janvier, la capitalisation boursière s'établissait à 3 969 154 951 256 FCFA contre 3 972 940 150 436 XOF vendredi dernier.

Dans la foulée, la Sgi note que l'indice Brvm Transport a enregistré la plus forte baisse sectorielle hebdomadaire avec une variation de -6,92%. Une baisse tirée principalement par Bolloré qui a clôturé la semaine à 1 375 FCFA, en baisse de 7,09% par rapport à son cours de clôture au 15 janvier 2021 à 1 480 FCFA. Cette dernière, selon la même source, a par ailleurs comptabilisé 2 295 315 FCFA en valeur de transactions de la semaine pour un volume de 1 563 titres transigés. Comme la semaine dernière, le Brvm Agriculture enregistre la meilleure performance sectorielle de +8,84% grâce, notamment à la bonne performance du titre Palm CI (PALC) qui finit la semaine en hausse de 27,91%, rapporte le texte. Avant de souligner que l'action PALC continue sa course à la hausse entamée depuis le creux à 925 FCFA en Avril 2020.

« Le titre enregistre une performance spectaculaire de +224,32% sur la période Avril 2020-Janvier 2021 », constate Impaxis. Qui, tout de même, met en garde contre la contraction des cours de l'huile de palme observée depuis la séance du 12 janvier dernier et qui pourraient influencer le comportement anticipatif de certains investisseurs sur le marché régional. A l'en croire, Total Sénégal enregistre la plus forte baisse de la semaine avec une performance de -9,09%. En effet, explique-t-elle, depuis le détachement de son dividende le 20 décembre 2020, le cours du titre est en baisse continue. « TTLS a enregistré l'une des plus fortes baisses de l'année de -27,78% », conclut Impaxis Securities.