Egypte: La politique extérieure de l'Egypte est basée sur l'équilibre, la diversité et la stratégie

La politique extérieure de l'Egypte repose sur l'équilibre, la diversité et la stratégie afin de réaliser l'intérêt général, et rejette la conspiration et l'ingérence dans les affaires intérieures des pays", a déclaré mardi, 26 jan, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukry.

"La vision de l'Egypte dans ses relations étrangères est fondée sur la coopération, la coordination, la diversité, l'équilibre, le rejet des complots et des ingérences dans les affaires internes des pays et la préservation des intérêts de l'Etat et de la sécurité nationale égyptienne", a dit M. Choukry dans son communiqué devant la séance plénière de la chambre des représentants, tenue sous la conduite de son président Hanafy El-Guebaly pour entendre les communiqués des ministères sur la mise en œuvre du programme du gouvernement "l'Egypte démarre 2018/2020".

Il a indiqué que le ministère avait travaillé au cours de la dernière période pour consolider le rôle de l'État égyptien et établir des relations basées sur l'équilibre et la coopération, notant que le programme du gouvernement "l'Egypte démarre 2018/2020" constituait une continuité de la révolution du 30 juin visant la stabilité de l'Etat et l'établissement des rapports équilibrés avec le monde.

"L'Egypte arabe est l'Egypte africaine méditerranéenne grâce à sa position géographique, le Sinaï représente l'Egypte asiatique", a-t-il dit, soulignant que son ministère soutenait la diplomatie parlementaire qui est devenue un modèle pour renforcer les relations entre les pays.

"Le ministère des AE joue son rôle en aidant les communautés égyptiennes installées à l'étranger à travers ses ambassades et consulats", a ajouté M. Choukry, affirmant que la crise du coronavirus avait révélé la force de ce travail diplomatique avec les Égyptiens à l'étranger", a-t-il renchéri.