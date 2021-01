Egypte: Un programme d'action entre l'Egypte et le Soudan pour développer les projets des jeunes et les financer

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea, également présidente exécutive de l'Autorité de développement des "PME" a déclaré, ce mardi, qu'un programme d'action serait mis en place, en coordination entre l'autorité et le ministère du commerce et de l'industrie du Soudan, pour mettre en application le mémorandum d'entente, qui avait été signé entre les deux parties, en vue de soutenir le secteur des petits projets.

Dans un communiqué de l'autorité, Mme Gamea a signalé qu'il avait été convenu d'exécuter nombre d'axes principaux, dont le plus important est d'assurer les facilités nécessaires pour la création d'un partenariat entre les petites, moyennes et microentreprises dans les deux pays, pour augmenter les échanges commerciaux et aider les propriétaires de ces projets à commercialiser grandement leurs produits.

Et d'ajouter que les deux parties organiseraient des visites périodiques pour s'enquérir de plus importants difficultés et obstacles qui entravent la réalisation de ces projets.