Ile Maurice: Appels d'offres - Hyperpharm en position pour rafler trois nouveaux contrats

Hyperpharm dont le directeur est Ashvin Bhundun refait parler d'elle. Une fois encore, il s'agit d'achat de médicaments destinés au ministère de la Santé.

Il a été porté à notre connaissance que l'entreprise pharmaceutique est bien positionnée pour rafler officiellement trois nouveaux contrats. Parmi, des médicaments destinés aux cancéreux. Toujours selon nos informateurs, ces contrats seraient déjà dans la poche d'Hyperpharm.

Ce qui est certain pour l'heure, c'est que Hyperpharm a bel et bien participé à trois récents appels d'offres du ministère de la Santé. Selon des rapports publiés sur le site Internet du ministère de tutelle après l'ouverture des offres le 13 janvier, la société d'Ashvin Bhundun s'est d'abord manifestée pour fournir de l'Ifosfamide 1g Inj et Mesna 400 mg Inj d'un montant de Rs 4,9 millions (M).

Les autres soumissionnaires à ce même appel d'offres, à savoir Scott Health, Ducray Lenoir et MSJ (Unicorn) ont côté Rs 4,5 M, Rs 1,6 M et Rs 1,1 M respectivement.

Ensuite, pour deux autres produits (dont les noms techniques sont ARV et anti TB), Hyperpharm fait une offre à Rs 3,4 M contre celles de Scott Health (Rs 10,8 M), d'A. E Patel & Co (Rs 232 000), d'IBL Ltd HealthActive (Rs 10,6 M) et de Novel Line Pharma (Rs 5, 2M) respectivement.

Pour finir, Hyperpharm a officiellement participé à l'appel d'offres pour approvisionner le ministère de la Santé en médicaments contraceptifs et obstétriques.

Sa proposition s'élève à Rs 6,1 M contre celles de Novel Line Pharma (Rs 5, 2 M), Scott Health (Rs 13, 95 M), d'Anichem Pharmacy (Rs 1,5), de Pharma Trade (Rs1, 98 M), de Ducray Lenoir (Rs 6,9 M), de FTM (Mauritius) Ltd (Rs 614 880) et d'A.E Patel (Rs 2,7 M) respectivement.

Offre pas la moins élevée

En attendant l'avis officiel d'attribution, nous avons interrogé Ashvin Bundhun qui nous a répété plus d'une fois qu'au titre de directeur d'Hyperpharm, il ne s'occupe pas des appels d'offres. D'ajouter toutefois que son entreprise participe à «tous les exercices d'appels d'offres» de la Santé.

Donc, Hyperpharm estelle sortie du lot une fois encore malgré le fait qu'elle n'ait pas forcément proposé l'offre la moins élevée pour les trois différents exercices ? À cette question, Ashvin Bundhun répond : «Si ga- gné, well and good mais nous n'avons aucun papier officiel encore qui dit qu'on les a remportés.»

Rappelons que le 15 juin, à l'heure de la Private Notice Question au Parlement, le leader de l'opposition Arvin Boolell a dévoilé que des médicaments fournis par Hyperpharm au ministère de la Santé n'étaient pas aux normes requises. Acculé, le ministre de la Santé Kailesh Jagutpal ne pouvait alors ne pas évoquer l'enquête diligentée par son ministère à ce sujet.

Par ailleurs, des Rs 93,6 M décaissées par l'Etat pour l'acquisition d'urgence de médicaments durant le confinement, Hyperpharm basée à St Pierre, avait à elle seule raflé des contrats d'un montant de plus de Rs 67 M.

La société d'Ashvin BundHun avait aussi obtenu pas mal de contrats, avant et pendant le confinement pour fournir des masques, combinaisons, thermomètres entre autres équipements (Voir tableau).