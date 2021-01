Ile Maurice: Vol d'un coffre-fort contenant Rs 2.6 M - Trois suspects arrêtés, une partie du butin récupérée

Trois habitants de la région de Rose-Hill âgés entre 20 et 25 ans ont été arrêtés hier, lundi 25 janvier, pour le vol d'un coffre-fort contenant Rs 2.6 millions chez un commerçant à Albion. La police a aussi récupéré plus d'un million de roupies.

Le vol a eu lieu le 22 janvier dernier. La femme du commerçant avait quitté son domicile et n'avait pas verrouillé son portail. Elle avait aussi laissé une fenêtre ouverte à l'étage. Après le cambriolage, elle avait porté plainte au poste de police de la localité.

La Criminal Investigation Division (CID) de Petite-Rivière, dirigée par l'inspecteur Thandrayen, a pu mettre la main sur les suspects suite à un travail d'intelligence et des informations recueillies sur le terrain. L'aide de la CID de Camp-Levieux, Barkly et Beau-Bassin a aussi été sollicitée. Emilio Beerjeeraz, Jonathan Christopher Jean et Jean Nicholas Emmanuel ont été arrêtés. Selon la police, les trois hommes connaissaient bien les lieux et l'un d'eux est l'ami de la fille des victimes.

Plus de Rs 700 000 ont été récupérés chez Emilio Beejeeraz et environ Rs 985,000 chez Jonathan Christopher Jean. Deux autres suspects sont recherchés dans cette affaire. L'enquête est placée sous le commandement du surintendant de police Bansoodeb et de l'Assistant Commissaire de Police Bhunnoo.