Congo-Brazzaville: Élection présidentielle au Congo - Trois questions à Bernard Boueno, président du Club 2002 PUR Fédération France-Europe

interview

Le Club 2002 PUR Fédération France-Europe fait partie des structures qui ont appelé à la candidature de Denis Sassou N'Guesso à la magistrature suprême. Bernard Boueno explique dans quel état d'esprit sa fédération s'organise pour aborder le scrutin du 21 mars prochain. Entretien.

Comment avez-vous accueilli l'annonce de la candidature officielle du Chef de l'État ?

Depuis son investiture officielle par le PCT, le 8 janvier, suivie quatre jours plus tard de celle des autres partis de la majorité présidentielle le 12 janvier, nous attendions avec un réel espoir l'acceptation et l'officialisation de cet acte suprême. Denis Sassou N'Guesso désormais notre candidat unique au scrutin présidentiel de mars 2021 dans le cadre de la dynamique de" la paix et la poursuite de la longue marche vers le développement de notre pays. De Paris, profitant de l'assemblée élective de la Fédération France-Europe tenue le 3 janvier, sous la direction du porte-parole, Louis Gabriel Missatou, nous avons fait une collecte participative dénommée « offrande de victoire » qui nous a permis de récolter 5.560 euros pour participer au paiement de frais de cautionnement de notre candidat en plus de l'apport programmatique que nous ferons sous peu. Cette contribution participe aux efforts de notre formation politique, sous l'impulsion de Guy César Wilfrid N'Guesso, en vue d'œuvrer pour la victoire de notre candidat".

En quoi fondez-vous vos espoirs pour cette victoire ?

C'est une élection synonyme de compétition. Rien n'est joué d'avance. En ce qui nous concerne, il s'agit de faire gagner notre candidat légitime. Durant la campagne, nous allons contrer les posts incendiaires des réseaux sociaux, rétablir certaines vérités, et, surtout, ne pas laisser de répit aux détracteurs de la paix. Juste à la porte de nos frontières, nous avons des pays frères d'Afrique en proie à des crises socio-politiques persistantes. Pour notre candidat, cela est inacceptable. Depuis le Congo, il apporte activement son appui à l'intégration sous-régionale en Afrique centrale, moteur de la lutte contre le dérèglement climatique. Il en a fait le leitmotiv de son action en faveur de la paix et de la sécurité. Également, pour le Congo, il "incarne l'espoir de tout un peuple de continuer à vivre dans un pays toujours en paix". De cette paix découlera le développement de notre pays et le bien-être de nos populations. Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres, il gagnera.

Nous sommes encore dans la période de vœux, que souhaitez-vous à vos compatriotes?

Sans vouloir paraître plus original que je ne le suis, je peux vous assurer qu'à l'issue d'une année 2020 aux prises avec la sécurité sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, je formule à l'égard de mes compatriotes les vœux les meilleurs qui soient ! Que 2021 soit synonyme du retour à la joie, à l'espoir et à la paix.