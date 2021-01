Algérie: Direction des douanes d'Oran - Recouvrement de 150 milliards DA de droits et taxes en 2020

Oran — Les services de la Direction régionale des douanes d'Oran ont réussi à recouvrer 150 milliards de dinars de droits et taxes durant l'année 2020, a-t-on appris mardi de son premier responsable Abdelkader Lakhdari.

Les inspections des Douanes relevant de la Direction régionale de ce corps ont recouvré 150 milliards DA de droits et taxes, se plaçant ainsi à la troisième position sur le plan national, a indiqué M. Lakhdari qui intervenait lors de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des Douanes organisée à l'Ecole supérieure des douanes d'Oran, soulignant que 10 milliards du total des recettes effectuées au niveau des inspections d'Oran-port, d'Oran extérieur, d'Arzew et d'Aïn Temouchent ont été destinées à la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.

Selon le bilan de la direction régionale des douanes qui couvre les wilayas d'Oran, d'Aïn Temouchent et de Mascara, les douaniers ont saisi, en 2020, 207 kg de kif traité, 709,5 grammes de cocaïne et plus de de 358.000 comprimés psychotropes.

En matière de lutte contre la contrebande, les mêmes services ont saisi, durant la même période, 6.255 téléphones mobiles, 14.666 unités de boissons alcoolisées, 516 cartouches de cigarettes, 204.000 unités de tabac à chiquer, ainsi que 504 grammes d'or, 1.382 grammes d'argent et 21 véhicules.

La cérémonie, à laquelle ont assisté les autorités locales civiles et militaires, a été marquée également par la remise de grades à des cadres et agents des douanes promus. En outre, trois brigades des douanes ont été récompensées pour leur abnégation dans le cadre de leurs missions, en plus de l'équipe médicale des douanes d'Oran qui a été également honorée pour les efforts déployés dans la lutte contre la Covid-19, ainsi que des retraités de ce corps.