Algérie: L'administration des douanes veille à contribuer à l'édification d'une économie diversifiée hors hydrocarbure

Alger — L'administration des douanes veille, dans le cadre de l'application des instructions du président de la République et du plan d'action du Gouvernement, à contribuer à l'édification d'une économie diversifiée hors hydrocarbures basée sur une véritable industrie, la rationalisation des importations et le soutien des exportations, à travers la modernisation de son administration et la lutte contre la bureaucratie, a affirmé mardi à Alger le Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi.

Intervenant lors de la célébration de la Journée internationale de la douane à Alger, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, M. Khaldi a indiqué que l'administration des douanes "continuera avec fermeté et détermination à orienter les efforts et à adopter les nouvelles techniques prévues dans le nouveau système informatique, en vue de développer les moyens et modalités de franchise numérique et d'utiliser la technologie pour un contrôle efficace et une meilleure gestion du dédouanement".

Il a ajouté que l'administration des douanes aspire, à travers sa stratégie globale, à relever les défis posés dans les domaines, socio-économique, environnemental, sanitaire et sécuritaire, notamment en cette année marquée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Les services des douanes veillent également à faire face à la fraude et à toute atteinte à l'économie nationale, et à investir dans le capital humain pour améliorer les conditions de travail et la carrière professionnelle des agents, en sus de renforcer leur rôle, a souligné le même responsable, mettant en avant le rôle des douanes dans la préservation de la propriété intellectuelle et du climat d'investissement.

Il a cité, par ailleurs, la mobilisation de tous les mécanismes de travail et de traitement douanier et l'utilisation des nouvelles technologies dans la gestion des différentes opérations douanières, en plus des mécanismes de contrôle utilisés dans la lutte contre les différentes formes de contrebande et de crimes économiques transfrontaliers pour défendre l'économie nationale.