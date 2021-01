Afrique Centrale: L'Angola assume la présidence du MCVE des Grands Lacs

Luanda — Le colonel José Rui de Lourdes Miranda est le nouveau commandant du Mécanisme conjoint de vérification élargie (MCVE) de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

L'officier supérieur angolais remplace à ce poste le colonel Léon Mahoungou du Congo-Brazzaville.

La cérémonie de passation commandement du MCVE-CIRGL a eu lieu lundi, à Goma, province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo.

Selon une note du ministère des Relations extérieures, une délégation multisectorielle angolaise, conduite par le général d'armée António Egídio de Sousa Santos, chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA) a pris à cette cérémonie.

La mission angolaise était composée d'officiers supérieurs de défense et de sécurité, ainsi que de l'ambassadeur Miguel Bembe, Coordonnateur du Mécanisme national du CIRGL et Directeur des organisations Afrique, Moyen-Orient et régionales du ministère des Relations extérieures, ainsi que de l'ambassadeur angolais en Tanzanie, Sandro de Oliveira et des représentants de l'ambassade de la République d'Angola en République démocratique du Congo.

Avant la cérémonie de présentation du nouveau commandant du MCVA, la délégation angolaise a été reçue par la vice-gouverneure Marie Lumoo Kahombo, en tant que gouverneur par intérim de la province du Nord-Kivu, avant de visiter le Centre de diffusion du renseignement de la CIRGL, ainsi que le quartier général de la MONUSCO à Goma.

L'officier supérieur angolais remplace à ce poste le colonel Léon Mahoungou du Congo-Brazzaville.

La cérémonie de passation commandement du MCVE-CIRGL a eu lieu lundi, à Goma, province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo.

Selon une note du ministère des Relations extérieures, une délégation multisectorielle angolaise, conduite par le général d'armée António Egídio de Sousa Santos, chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA) a pris à cette cérémonie.

La mission angolaise était composée d'officiers supérieurs de défense et de sécurité, ainsi que de l'ambassadeur Miguel Bembe, Coordonnateur du Mécanisme national du CIRGL et Directeur des organisations Afrique, Moyen-Orient et régionales du ministère des Relations extérieures, ainsi que de l'ambassadeur angolais en Tanzanie, Sandro de Oliveira et des représentants de l'ambassade de la République d'Angola en République démocratique du Congo.

Avant la cérémonie de présentation du nouveau commandant du MCVA, la délégation angolaise a été reçue par la vice-gouverneure Marie Lumoo Kahombo, en tant que gouverneur par intérim de la province du Nord-Kivu, avant de visiter le Centre de diffusion du renseignement de la CIRGL, ainsi que le quartier général de la MONUSCO à Goma.