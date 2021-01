Congo-Brazzaville: Aménagement urbain - La composante 2 du projet Durquaq en examen

La validation des documents de la composante 2 du projet de Développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquaq) a eu lieu le 25 janvier en présence de Jean François Kando et de Remy Philippe Mouyabi respectivement maire de la ville de Pointe-Noire et coordonnateur adjoint de ce projet .

Ouvrant les travaux, le maire de Pointe-Noire a signifié qu'à travers la composante 2, le projet Durquap a prévu appuyer les efforts du gouvernement en dotant Brazzaville et Pointe-Noire des documents opérationnels de planification et programmation urbaine. La situation urbaine actuelle de ces villes en général et de Pointe-Noire en particulier, est caractérisée par une croissance démographique sans précèdent. Les populations éprouvent d'énormes problèmes de viabilité liés aux logements, aux infrastructures, aux services de base, à la sécurité alimentaire, à la santé, à l'éducation, aux emplois décents, à la sécurité et aux ressources naturelles.

«Ce document va aboutir à la définition des enjeux, à la formulation des scenarii d'aménagement de notre ville. Le projet Durquap s'inscrit dans l'objectif d'aménagement des quartiers précaires afin de soulager les communes ainsi que leurs populations confrontées à de nombreux défis de développement local », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Remy Philippe Mouyabi a expliqué que la cellule d'exécution du projet a recruté un consultant investi de la mission d'élaborer des documents d'urbanisme règlementaires pour les villes de Pointe-Noire et de Brazzaville. Parmi ces outils figurent les plans de restructuration des quartiers de Tchiniambi 1 et de Mboukou pour la ville de Pointe-Noire.