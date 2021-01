Congo-Kinshasa: AFRICOM - Deux responsables du commandement en visite de trois jours en RDC

Dans le cadre du Partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, et faisant suite à la reprise de la coopération militaire entre les Etats-Unis et la République démocratique du Congo, l'adjoint au commandant pour l'engagement civilo-militaire du Commandement américain pour l'Afrique, l'ambassadeur Andrew Young, et la directrice chargée du renseignement, le contre-amiral Heidi Berg, effectueront une visite en RDC du 27 au 29 janvier 2021. Un communiqué de l'Ambassade américaine au pays indique que la visite se focalisera sur la professionnalisation et le renforcement de l'armée congolaise et le programme de réformes anti-corruption du chef de l'Etat congolais.

«La délégation discutera aussi des efforts visant à améliorer les relations civilo-militaires et le respect des droits de l'homme... », lit-on dans la note aux médias signée par Mike Hammer.

Il est prévu que les deux responsables du commandement d'AFRICOM s'entretiennent notamment, avec le président de la République Félix Tshisekedi, mais également le ministre de la défense, le chef d'état-major des FARDC, et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC.

Rappelons que la coopération militaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la République Démocratique du Congo a été rétablie en octobre 2020 à travers la signature d'un protocole d'accord. Cela devrait permettre aux FARDC de bénéficier d'un soutien multiforme de la plus grande puissance militaire du monde.