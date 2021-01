Madagascar: Marché des changes - Amélioration du rapatriement des devises et stabilisation de l'ariary

Les efforts de bonne gouvernance entrepris au sein du ministère de l'Economie et des Finances continuent de porter leurs fruits.

Regain de vitalité. L'ariary commence l'année 2021 sous de bonnes perspectives. La monnaie malgache se stabilise et s'apprécie même par rapport au dollar. Sur le marché interbancaire des devises, hier, l'euro était à 4.580 ariary contre 4.511 ariary en début d'année, soit une très légère dépréciation de 19 points. Par contre, face au dollar, qui est la monnaie avec laquelle la grande majorité des échanges commerciaux de Madagascar se font, l'ariary s'apprécie. Le dollar était à 3.822 ariary hier, contre 3.905 ariary en début d'année, soit un gain de 83 points en moins d'un mois. En tout cas, à voir la courbe des devises de la Banky Foiben'i Madagasikara l'ariary affiche ces derniers temps une stabilité rassurante.

Bonnes perspectives. A l'origine de cette situation qui augure de bonnes perspectives pour l'avenir de la monnaie malgache se trouve, entre autres, la bonne politique adoptée par le ministère de l'Economie et des Finances, en matière de rapatriement des devises. Lequel enregistre une nette amélioration ces dernières années. En 2020 par exemple, sur un engagement échu de plus de 5.000 milliards d'ariary, environ 4.370 milliards ont été rapatriés, soit un taux de rapatriement de 86%. Et encore, il s'agit d'un chiffre provisoire appelé à s'améliorer puisque le délai de rapatriement étant de 90 jours, des entreprises continuent encore à rapatrier actuellement. En somme, le taux de rapatriement dépassera largement les 90% en fin de période. Il s'agit d'une bonne performance quand on sait que cette année, en raison de la crise sanitaire, des mesures d'assouplissements ont été décidées en faveur des entreprises.

SIG-OC. Une bonne performance qui s'explique par l'efficacité du nouveau système mis en place depuis 2017. Il s'agit en l'occurrence du Système Intégré de Gestion des Opérations de Change (SIG-OC) que le ministère de l'Economie et des Finances applique soigneusement. Le SIG-OC consiste en l'informatisation et l'automatisation du processus de traitement des dossiers liés au change et a pour objectif la bonne gouvernance et la transparence de gestion. En effet auparavant les opérations se faisaient manuellement avec des supports papiers et des échanges de fichiers. Ce qui était évidemment très lourd pour les plus de 100.000 domiciliations à traiter chaque année. Une lourdeur qui n'est plus de mise avec le SIG-OC dont les avantages sont, entre autres, de permettre à l'administration d'avoir une meilleure traçabilité et un meilleur suivi de l'évolution des opérations de change. Il facilite également la détection des infractions à la réglementation des changes.

Rigueur. Mais l'avantage économique, c'est bien évidemment cette amélioration du rapatriement des devises. En effet, les devises rapatriées devant obligatoirement être cédées sur le MID, cela entraîne une augmentation des offres en devises et partant la possibilité d'une appréciation de l'ariary. D'où d'ailleurs, cette tendance actuelle à la stabilité de la monnaie malgache. En somme, la rigueur dont font preuve les autorités actuelles en matière de réglementation des changes joue un rôle non négligeable dans la stabilisation de l'ariary. A propos de rigueur justement, l'administration actuelle se démarque par une nouvelle attitude vis-à-vis des opérateurs qui enfreignent les réglementation sur les changes. En accord avec le gouvernement, le ministre de l'Economie et des Finances a porté plainte, ces derniers temps, contre des entreprises passibles d'infractions en matière de réglementation sur les changes. Une rigueur qui n'est cependant pas aveugle puisque des mesures d'assouplissement sont prévues pour les opérateurs de bonne foi.