Madagascar: Football-Licence A - Quinze entraîneurs se recyclent

La formation dispensée par l'instructeur Debon Jean François et consorts s'enchaîne.

Revalorisation du diplôme de licence A. La première promotion des entraîneurs malgaches titulaires de la licence A CAF, diplôme suprême dans la hiérarchie de la confédération, est en recyclage depuis ce lundi et ce jusqu'au vendredi au Centre Technique National de Carion. Selon la recommandation de l'instance continentale, ce stage de remise à niveau est obligatoire tous les trois ans. Madagascar comptait 18 entraîneurs élites, malheureusement un est décédé.

En effet, ils n'étaient que 15 entraîneurs sortants en 2015 qui ont suivi cette formation dispensée par Jean François Debon, instructeur assesseur de la CAF et directeur technique national (DTN). Ces participants sont issus de différentes ligues régionales. La plupart d'entre eux exercent le métier dans les grands clubs du pays et ont dirigé l'équipe nationale. Mis à part ces entraîneurs, deux instructeurs à savoir Fidy Andriamampilaza et Johanson Andriamahefa complètent la liste des stagiaires. Les stagiaires finissent les modules qu'ils ont acquis à l'issue de leur formation en Zambie en 2019. Différents thèmes basés sur le renforcement de leurs compétences sont au programme pendant les séances de 40 heures.

D'ailleurs, l'objectif est de remettre à niveau les entraîneurs élites et d'identifier les instructeurs fédéraux au niveau des ligues périphériques. Chaque individu présentera un thème et devra passer à une présentation pratique ensuite. Ils recevront un certificat de participation à la fin du stage. « Le stage réservé aux entraîneurs pour l'obtention de la licence A aura lieu tous les cinq ans. Cette année, la direction technique de la Fédération malgache de football envisage d'organiser une deuxième promotion. Pourtant le nombre de participants sera limité à 20 alors que les détenteurs de la licence B sont très nombreux. Concernant la licence C, on est à la 13e promotion », a fait savoir le DTN.

Manjato Razafy

Les noms des participants :

- Amada Aboudou

- Andriamanarivo Francklin

- Andriambololona Patrick

- Andrianandraina Derason Flavien

- Lucien Bruno

- Rajaonarisamba Franck

- Rakotondrabe Romuald Félix

- Mamy Andriamitana

- Randriamirado Emile

- Rasoanaivo Etienne Liva

- Ratsarazaka Ratsimandresy Pierre Marcel

- Raux Auguste

- Ravalison Mamonjisoa Andrianombantsoa

- Razafindralambo Jeannot Paul