Madagascar: Eau et assainissement - Des distributeurs de jetons dans les bornes fontaines

Les bornes fontaines seront équipées de distributeurs automatiques de jetons. Il ne sera plus nécessaire de faire la queue pendant de longues heures pour remplir les bidons jaunes.

« Des technologies innovantes et inclusives pour améliorer les services d'accès à l'eau potable ». C'est le défi lancé par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène ainsi que tous les acteurs œuvrant dans ce domaine. C'est dans ce sens qu'ont été créés des distributeurs de jetons dans les bornes fontaines. Le projet est déjà en phase d'expérimentation dans la commune de Masindray , dans le district d'Antananarivo Avaradrano . Ces distributeurs seront alimentés par des panneaux solaires, selon le ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Voahary Rakotovelomanantsoa.

L'objectif étant d'éviter les longues files d'attente ainsi que le gaspillage, car les personnes qui s'en occupent ne seront pas forcément sur les lieux. Ce projet a été annoncé hier durant la rencontre institutionnelle entre les organismes étatiques et les acteurs du secteur EAH (Eau, assainissement et hygiène) à Anosy. « Pour avoir un jeton, il suffit de glisser une pièce de 50 ariary dans le distributeur automatique pour un bidon de 20 litres d'eau. L'eau est une ressource précieuse et ce système permettra d'acheter uniquement la quantité dont le ménage aura besoin » , a-t-elle souligné.

A Madagascar plus de la moitié de la population, près de 57%, n'ont pas accès à une source d'eau améliorée. L'accès à l'eau potable présente également une grande disparité qui est seulement de 69% en milieu urbain et de 30% en milieu rural. Pour améliorer le service d'accès à l'eau, un annuaire des acteurs d'EAH a été créé à Analamanga avant d'être étendu sur tout le territoire national. Il permettra entre autres aux acteurs œuvrant dans ce domaine de partager des informations et des expériences pour la répartition équitable d'accès à l'eau potable dans toutes les communes.