Cote d'Ivoire: Législatives 2021 à Anoumaba et Tiemelekro - Niamian N'Guessan explique pourquoi il est candidat

Le jeune opérateur économique, Niamian N'Guessan Raoul Thibaut a déposé ses dossiers de candidature à la Commission électorale indépendante (CEI) en tant que candidat indépendant aux législatives 2021 à Anoumaba et Tiémélékro (commune et sous-préfecture) dans la région du Moronou, le 22 janvier 2021.

« Je mets ma candidature sous le signe de la lumière, du rassemblement et du progrès », a-t-il déclaré après le dépôt des dossiers.

Le jeune candidat de 36 ans invite les sages, la jeunesse et les femmes à soutenir sa candidature pour le bonheur des populations. « C'est unis et rassemblés que nous réaliserons le développement, tant caressé par chacun de nous. Soutenez ma candidature jusqu'à la victoire pour que notre commune et sous-préfecture soient la vitrine du département de M'Batto, dans la région du Moronou », a-t-il ajouté.

Fort des treize années d'expérience passées auprès de son référent politique, Gnamien Konan, président du parti, la Nouvelle Côte d'Ivoire, il se propose de mettre les acquis au service la circonscription No 161 de sa région. Depuis quelques années, Niamian N'Guessan Raoul Thibaut est proche des populations de sa circonscription électorale.

Il a organisé en 2005, la fête des mères à Angbanou. La même année, le jeune opérateur économique a été le maître d'œuvre de l'électrification de cette localité. Deux ans plus tard, en 2007, il a fait participer les populations à la campagne de sensibilisation sur le paludisme, suivi de don en médicaments au centre de santé, offert par Pfar Anader à Angbanou.

Depuis 2015, il a fait créer la société coopérative dénommée Djodjoba intervenant dans le département de M'batto, commune et sous-préfecture de Anoumaba et Tiémélékro.

Cette société coopérative a obtenu deux Prix d'excellence au plan national. Elle organise les jeunes et les femmes en coopératives agricole, les forme et fait des dons phytosanitaires et de semences dans plusieurs villages de la localité. Ses projets concourent à unir et rassembler les populations autour d'un objectif commun : le développement.