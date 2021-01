Sénégal: Godavarthi Venkata Srinivas, ambassadeur de l'inde à Dakar - « Notre coopération avec le Sénégal porte sur ses priorités »

Cette année, l'Inde et le Sénégal célèbrent 60 ans de coopération. Dans cet entretien, l'ambassadeur Godavarthi Venkata Srinivas, revenant sur le bilan de ces six décennies de partenariat, indique que son pays et le Sénégal entretiennent des relations bilatérales à multiples facettes et basées sur des valeurs communes de démocratie, d'État de droit, de laïcité et d'objectifs de développement. Il évoque aussi l'industrie du vaccin dont l'Inde est un des leaders au monde.

L'Inde célèbre, ce 26 janvier, la Journée de la République. De quoi s'agit-il exactement ?

L'Inde a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne le 15 août 1947. Cependant, nous n'avions pas encore de Constitution. Nos lois étaient calquées, depuis 1935, sur ceux du Gouvernement colonial. La Constitution a été adoptée par l'Assemblée constituante indienne le 26 novembre 1949 et est entrée en vigueur le 26 janvier 1950, avec un système de gouvernement démocratique achevant la transition du pays vers l'indépendance. Ainsi, le 26 janvier a été choisi comme date de la fête de la République parce que c'était ce jour-là, en 1949, que la Déclaration d'indépendance indienne a été proclamée par le Congrès national indien.

Cette année, l'Inde et le Sénégal vont célébrer 60 ans de relations diplomatiques. Comment comptez-vous marquer cette étape importante ?

Nous prévoyons de célébrer le 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre l'Inde et le Sénégal par une série d'événements qui seront organisés tout au long de l'année en veillant à la conformité avec les mesures de protection contre la pandémie de la Covid-19. Pour lancer les festivités, nous avons organisé une journée le 21 décembre 2020. Cet événement sous le concept « Tiranga Dialogue : Inde-Sénégal@60voies d'avenir », a reflété les échanges entre l'Inde, pays de « Tiranga » avec son drapeau national tricolore, et le Sénégal, pays de la « Téranga », réputé pour sa chaleureuse hospitalité.

Quel est l'état actuel de la coopération bilatérale ?

L'Inde et le Sénégal entretiennent des relations bilatérales chaleureuses, amicales, à multiples facettes et basées sur des valeurs communes de démocratie, d'État de droit, de laïcité et d'objectifs de développement et de prospérité de nos peuples. Nous sommes tous deux membres du Mouvement des pays non-alignés, du G-15 et de la Team-9. Nos dirigeants s'entretiennent fréquemment. La dernière interaction entre le Président Macky Sall et le Premier ministre Narendra Modi a eu lieu en août 2019, en marge du Sommet du G7 à Biarritz.

Quels sont les principaux domaines de cette coopération ?

La politique, la défense, le commerce et l'économie, le partenariat pour le développement, le renforcement des capacités et les liens entre les peuples sont les principaux segments de notre coopération bilatérale. Le modèle indien de coopération au développement est complet et fait appel à de multiples instruments dont les subventions, les lignes de crédit, le renforcement des capacités et l'assistance technique. En accord avec les priorités du Sénégal, la coopération au développement de l'Inde porte sur les soins de santé, la formation aux technologies de l'information, l'électrification rurale, les machines agricoles, les bus pour le transport public, etc.

La devise de l'Inde, « Ensemble, pour la croissance de tous, avec la confiance de tous », est en résonance avec le principe fondamental des Objectifs de développement durable (Odd) qui consiste à ne laisser personne derrière. Lorsque l'Inde renforce son partenariat pour le développement, ce n'est pas dans l'intention malveillante de rendre le pays partenaire dépendant ou malchanceux. Lors de la 15ème réunion du G20, le Premier ministre Modi a appelé ledit Groupe à prendre des mesures décisives, non seulement pour la reprise économique, l'emploi et le commerce, mais pour la préservation de la planète Terre, soulignant que nous sommes tous les dépositaires de l'avenir de l'humanité. Il a également appelé à la création d'un nouvel indice mondial pour le monde de l'après-corona qui comprend quatre éléments clés : la création d'un vaste réservoir de talents, la garantie que la technologie atteigne tous les segments de la société, la transparence des systèmes de gouvernance et le fait de traiter avec la Terre mère dans un esprit de tutelle.

Les deux pays se sont soutenus mutuellement dans les forums multilatéraux. L'Inde assume le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2021-2022, avec le précieux soutien du Sénégal. L'Inde n'hésitera pas à élever la voix contre les ennemis de l'humanité, de la race humaine et des valeurs humaines- le terrorisme, la contrebande d'armes illégales, la drogue et le blanchiment d'argent.

L'Inde offre des possibilités de formation aux jeunes et aux autres fonctionnaires sénégalais. Comment se porte la coopération dans le secteur de l'éducation ?

La coopération technique et économique indienne (Itec) est le programme phare des efforts de renforcement des capacités du Gouvernement indien. Elle couvre à la fois le programme de formation civile et le programme de formation militaire. Les programmes Itec comprennent, entre autres, l'agriculture, la cyber-technologie, l'intelligence artificielle, l'éducation, l'ingénierie et la technologie.

Le Centre pour le développement et la formation des entrepreneurs (Cedt), créé par l'Inde à Dakar en 2002 et modernisé en 2019, forme, chaque année, des milliers de jeunes sénégalais et africains dans des domaines comme la mécanique, la tôlerie, la soudure, la fabrication d'aluminium, le génie civil, la construction de bâtiments, la réfrigération, la climatisation, l'électricité, l'électronique et l'entrepreneuriat. Le système d'enseignement supérieur indien est le troisième le plus important au monde.

Et qu'en est-il de la coopération culturelle ?

Les liens entre les peuples des deux pays ont été établis bien avant ceux diplomatiques qui ont eu lieu en 1961. Le soufisme est un point commun qui relie l'Inde et le Sénégal. Comme l'Inde aime les joueurs de football sénégalais et bénéficie de leur coaching, le Sénégal a adopté la danse et la musique indiennes de Bollywood depuis des décennies. Des films, tels que Mother India, Mangala, Amar Akbar Anthony, Sholay, Kuch Hota Hai et Kabhi Khushi Kabhi Gham, sont évoqués, avec affection, par la plupart des Sénégalais. Nous avons invité le groupe de jazz sénégalais à participer à la 9ème édition du Festival international de jazz de Delhi, en mars 2021, ainsi qu'à la célèbre foire annuelle de Surajkund.

L'Inde possède un secteur sanitaire de pointe et le monde vît actuellement une crise liée à la Covid-19. Comment le Sénégal peut-il tirer profit de cette industrie ?

Fidèle à sa réputation de « Pharmacie du monde » et en réponse à la pandémie de coronavirus, l'Inde a fait don d'une grande quantité de médicaments de qualité au Sénégal en août 2020. L'Inde est l'un des plus grands producteurs de vaccins au monde. Aussi, 60 % de la production mondiale de vaccins provient de l'Inde. Les producteurs indiens fournissent également 1,5 milliard de doses par an à plus de 150 pays. L'Inde est le plus grand fournisseur mondial de vaccins Dtc, Bcg et anti-rougeoleux. L'Oms s'approvisionne en Inde pour 70 % de ses vaccins essentiels, etc.

Par ailleurs, une trentaine de groupes universitaires et industriels sont activement impliqués dans le développement, la collaboration, le co-développement et les essais des vaccins Covid-19 en Inde. Six candidats vaccins, dont trois développés localement, sont en phase clinique de développement et trois candidats vaccins sont en phase préclinique avancée. De nombreux autres sont à un stade de développement préclinique. De même, 11 sites d'essais panindiens conformes aux normes de Bonnes pratiques de laboratoire clinique (Bpc) sont à la tête des essais cliniques en population pour les vaccins.

Deux vaccins ont reçu une autorisation d'utilisation d'urgence le 2 janvier 2021 et l'un d'entre eux (AstraZeneca-Oxford-Serum Institute) est actuellement administré dans le cadre du plus grand programme de vaccination Covid-19 au monde. L'Inde est donc, en raison de ses atouts dans les domaines de la biopharmacie et des vaccins, l'un des principaux centres des efforts transnationaux de lutte contre la pandémie. En outre, comme l'a déclaré le Premier ministre Modi, lors du lancement de la campagne de vaccination nationale de l'Inde, le 18 janvier 2021, « nous sommes déterminés à ce que les vaccins indiens et notre capacité de production servent l'intérêt de l'humanité tout entière ».

Pour s'assurer que les Dpi (Droits de propriété intellectuelle) ne restreignent pas l'expansion rapide de la fabrication des vaccins et traitements Covid-19, l'Inde a présenté une proposition à l'Omc- d'ailleurs largement soutenue par les membres- visant à exempter les pays membres de l'application des brevets pendant une période limitée. Les avantages hors contingent en franchise de droits dont bénéficient les exportations du Sénégal, y compris vers des destinations tierces comme les États-Unis et l'Europe ; l'accent mis par le Sénégal sur la création d'une capacité de production pharmaceutique nationale au sein du pays et la force de l'Inde dans ce secteur suggèrent des pistes pour de nouvelles formes de coopération bilatérale.

Quel est le volume des échanges commerciaux entre nos deux pays ?

Le volume du commerce bilatéral entre l'Inde et le Sénégal s'est élevé à environ un milliard de dollars ces dernières années. Le commerce bilatéral a atteint près de 1,3 milliard de dollars en 2018-19 (avril-mars). Entre avril 2019 et mars 2020, le commerce s'élevait à 950 millions de dollars. D'avril à septembre 2020, le commerce bilatéral s'est élevé à 500 millions de dollars. Les principaux produits importés du Sénégal ont été des produits chimiques inorganiques, des déchets de fer et des fruits et noix comestibles. Les principales exportations de l'Inde vers le Sénégal sont les céréales (principalement du riz brisé), le coton, les vêtements, les produits en fer et les machines.