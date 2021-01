Cote d'Ivoire: Législatives du 6 mars 2021 à Tiébissou - N'Dri Germain, RHPD - "L'on a tendance à croire que tiébissou est le bastion du PDCI"

Le centre culturel Akandy de Tiébissou a abrité le samedi 23 janvier 2021, la cérémonie de présentation des candidats du Rhdp aux militants du parti Houphouétiste dudit département. Environ 300 militants ont découvert les candidats qui vont défendre les couleurs du Rhdp aux élections législatives du 06 mars 2021.

Le maire de Tiébissou, N'Dri Germain par ailleurs coordonnateur régional associé du Rhdp a présenté au public les deux candidats de la commune et des sous-préfectures. Ce sont Kouadio Kouamé David, directeur national des Coges et N'Dri Kouakou Philippe, conseiller spécial du Dg du conseil du coton et de l'anacarde. Le coordonnateur régional associé a dit qu'ils étaient une dizaine de candidats à la candidature, et il a fallu au final l'arbitrage du président du parti Alassane Ouattara pour trancher et retenir ces deux noms qu'il estime être les meilleurs chevaux pour obtenir les tickets pour siéger au parlement. Leurs suppléants sont Issa Soumahoro et Kouakou Amélie.

Le coordonnateur régional associé N'Dri Germain a déclaré : " Nous avons demandé à nos candidats de mener une campagne civilisée sans violence et de mener une campagne de proximité pour que pour une fois, à Tiébissou, les tendances changent, car l'on a tendance à croire que Tiébissou est le bastion du Pdci. Nous disons non, les choses ont changé. Je pense que la dernière fois, on a empêché nos parents d'aller au vote, mais cette fois-ci avec la campagne et avec la stratégie que nous allons mettre en place, au soir du 06 mars, les candidats Kouadio Kouamé David et N'Dri Kouakou Philippe seront déclarés vainqueurs pour le développement de Tiébissou qui a trop souffert."

Le candidat N'Dri Philippe, a remercié le président Alassane Ouattara, et a ajouté : " Le président a été massivement élu et son programme m'a séduit. Ce programme là doit être mis en application sur le terrain. Il faut des personnes pour l'accompagner, et c'est ce qui nous anime. Nous voulons l'accompagner pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour celui du territoire de Tiébissou. Nous pensons en avoir les moyens, si tant est que la population nous accorde son suffrage. Je pense que c'est ce qui sera fait, car nous pensons avoir un programme qui convainc car tirant sa source du programme du président. Et donc sur cette base, nous pensons pouvoir l'accompagner."

Le candidat Kouadio Kouamé David a pour sa part indiqué : " Avec cette mobilisation, nous constatons que nous avons du monde avec nous. Dans ces cas, le sentiment qui nous anime est l'aisance. Quand on va aux élections, c'est pour des voix, et les voix sont exprimées par les populations. Fort heureusement la mobilisation de ce soir nous donne le sentiment qu'au soir du 6 mars, la liste Rhdp que nous conduisons sortira victorieuse."