Afrique de l'Ouest: Démocratie, paix et sécurité dans la CEDEAO - Les recommandations de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement

Pour la promotion de la paix, de la démocratie et de la sécurité dans l'espace communautaire, la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Cedeao, réunie le 23 janvier dernier, a entériné plusieurs recommandations.

À l'issue de ses travaux, la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), réunie pour sa 58ème Session ordinaire le 23 janvier dernier par visioconférence, a demandé aux pays membres de travailler à la promotion de la démocratie, de la paix et de la sécurité, les « préalables à l'intégration et au développement économiques de la région ». Selon le communiqué final, la structure encourage les États membres à s'engager davantage dans le dialogue politique avant les élections afin de créer un environnement propice à une issue pacifique et consensuelle des processus électoraux.

Tout en se réjouissant de la bonne tenue générale des élections présidentielles au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée et au Niger, elle félicite les Gouvernements et les peuples de ces pays pour la conduite et l'organisation généralement réussie des processus électoraux et déplore les rares incidents violents ayant émaillé les scrutins dans certains d'entre eux. Après avoir félicité les Présidents réélus, la Conférence salue aussi le bon déroulement du premier tour de l'élection présidentielle et des élections législatives au Niger, le 27 décembre 2020, et invite les acteurs politiques de ce pays à maintenir la dynamique du premier tour réussi, pour un bon déroulement du second tour prévu le 21 février 2021.

Sur la situation en Gambie, la Conférence note les fortes divergences politiques autour de la révision de la Constitution, alors que le pays se prépare aux élections présidentielles et législatives à la fin de l'année 2021. Par ailleurs, elle salue l'engagement de Goodluck Jonathan pour faciliter « le dialogue entre les acteurs politiques nationaux sur les questions litigieuses entourant l'avant-projet de Constitution qui doit être soumis à un référendum, en juin 2021, avant la tenue de l'élection présidentielle au mois de décembre 2021». Elle appelle aussi les autorités compétentes à maintenir le dialogue en vue de l'adoption, dans le temps, de la Constitution et du respect du calendrier électoral. Toujours sur la Gambie, la Conférence a décidé de proroger le mandat de l'Ecomig (la force de la Cedeao dans ce pays), de 12 mois à partir du 1er janvier 2021 et de la transformer en Mission de police après les élections de décembre 2021.