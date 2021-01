Sénégal: Covid-19 - Des experts évaluent l'impact des mesures administratives dans la lutte contre la pandémie

Le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, El Hadj Mamadou Ndiaye, et le Pr. Issa Wane, spécialiste en santé publique, sont d'avis que les mesures administratives (couvre-feu et l'interdiction temporaire des rassemblements) prises, depuis quelques semaines, ont un effet positif dans la lutte contre la pandémie.

La recrudescence des cas de Coronavirus a poussé les autorités administratives à décréter un couvre-feu partiel dans les régions de Dakar et de Thiès et d'interdire les rassemblements dans les lieux publics et privés. Tirant le bilan de leur mise en œuvre, le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale a d'emblée admis que le virus continue de circuler dans le pays, malgré ces mesures administratives. « Mais, si on n'avait pas pris cette mesure, comment se seraient comportés les chiffres ? Tout compte fait, il y a quand même une tendance à la diminution de la progression folle qui était antérieurement notée », s'est-il réjoui sur la RFM, indiquant, dans la foulée, que toutes ces mesures doivent concourir à diminuer la transmission du virus.

« Une mesure prise isolément ne peut pas influencer de manière significative sur la balance. C'est un tout. Les mesures administratives sont venues renforcer d'autres mesures qui doivent être respectées en même temps. C'est de manière globale que tout cela doit agir pour espérer avoir un impact sur la lutte contre la pandémie », souligne le Dr. Ndiaye.

Car, pour lui, même les fermetures des frontières dont on parlait, ce n'était pas parce que cela empêche au virus d'entrer, mais pour permettre, par ricochet, aux populations de se préparer à la maladie.

« Dans un jour, c'est 24h, si on enlève ne serait-ce que quelques heures dans le brassage des populations, on peut dire qu'on a diminué la circulation du virus d'une manière donnée. Voilà comment on comprend le couvre-feu et l'interdiction des rassemblements. On les soutient et il faudra que les gens se donnent encore une fois de la peine pour accepter ces mesures. C'est difficile, c'est une restriction des libertés individuelles et collectives, mais c'est un mal nécessaire », a insisté le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Une analyse confortée par le Pr. Issa Wane, agrégé en santé publique. « On a, aujourd'hui, une mesure efficace qui est le port de masque. Ce qui rend d'autant plus pertinentes les mesures de restriction des mouvements quelles qu'elles soient. Même si c'est limiter les mouvements pendant une heure par jour, cela a une certaine efficacité », a-t-il notamment appuyé. L'expert estime, toutefois, que « nous ne sommes pas en situation de pouvoir évaluer l'impact réel de ces mesures ». Même si, fait-il constater, « d'après les chiffres du jour (mardi 26 janvier), il y a une relative baisse, mais je ne vois pas en l'état actuel des choses d'autres mesures à part les gestes barrières. Les mesures restrictives ont fait leurs preuves en Asie, en Amérique, en Europe, et il n'y a pas de raison qu'elles ne fassent pas leurs preuves en Afrique, au Sénégal ».