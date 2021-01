Afrique: CHAN 2020 / 3e journée - Le Maroc atomise l'Ouganda et file en quart ( 5-2)

Ce mardi 26 janvier 2021, les marocains se sont imposés face à l'équipe ougandaise, sur le score de 5 buts à 2.

Dans cette 3e journée du groupe C, le Maroc a confirmé son statut de favori de la compétition en s'imposant contre l'Ouganda 5 buts à 2.

Ce sont les Ougandais qui ont commencé le match avec l'envie de battre les champions en titre marocains, pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. À la 25e minute de jeu, le milieu de terrain ougandais, Ibrahim Orit, inscrit le premier but de la partie, sur une passe de son attaquant B. Aheebwa. Les marocains, contraints de faire un résultat positif au risque de se mettre en difficulté, acculent les ougandais jusqu'à obtenir un penalty à quelques minutes de la fin de la 1re mi-temps, sur une main du défenseur central ougandais, M. Mujuzi. L'attaquant, El Kaabi, se charge de transformer le pénalty et permet au Maroc de rentrer dans les vestiaires sur le score de 1 but partout.

Au retour des vestiaires, les vainqueurs du CHAN 2019, dominent leurs adversaires du jour dans tous les compartiments. Ils sont récompensés à la 51e par le but du milieu de terrain, S. Rahimi. Passeur sur le deuxième but de son équipe, le défenseur latéral gauche de l'équipe coachée par H. Ammouta, va marquer le 3e but de son équipe. Décus et peu entreprenants, les poulains de J. Mckinstry, vont encaisser un 4e but à la 80e minute. Le milieu de terrain ougandais, S. Kyeyune, va marquer un superbe coup-franc à la 84e et réduire le score à 4 - 2. Mais à la 92e de jeu, le gardien ougandais, qui aura été bon dans ce match, va dévier la balle dans ses filets, sur une frappe d'un joueur marocain.

Score final 5 buts à 2.

Le Maroc est qualifié pour les quarts de finale et l'Ouganda éliminée.

Le classement du groupe C

Maroc 7 points

Rwanda 5 points

Togo 3 points

Ouganda 1 point