Cote d'Ivoire: Carte de d'identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication - La commission paritaire reçue par le ministre Sidi Touré

Le président de la commission paritaire d'attribution de la Carte de d'identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication (Cijp) a conduit une délégation, le 26 janvier, au cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, sis au Plateau Immeuble Sciam. A l'ordre du jour de cette audience, la « présentation du rapport de la session ordinaire de délivrance des cartes Cijp ».

Après l'exposé de Vamara Coulibaly, le ministre Sidi Touré a marqué sa satisfaction de constater l'engouement que suscite de plus en plus la Cijp auprès des acteurs des médias et de la communication, qui voient l'importance de se faire enregistrer pour obtenir cet outil important.

« J'ai noté que d'un outil qui était au départ exclusivement l'apanage de journalistes professionnels, depuis la loi de 2017, nous voyons de plus en plus l'implication des professionnels de la communication. Au-delà du fait que la carte devient incontournable pour le plein exercice de votre métier, elle protège le détenteur de la Cijp », a indiqué Sidi Touré avant d'inviter la commission d'attribution à beaucoup plus de vigilance. « Les demandeurs sont certes nombreux, mais l'obtention de la Cijp doit faire l'objet d'un processus strict pour éviter toute dévaluation », a-t-il invité.

Dans sa présentation, Vamara Coulibaly a révélé que la commission a achevé ses travaux le 29 décembre dernier. Au cours de sept séances, elle a examiné 844 dossiers dont 121 premières demandes.

Sur les 844 demandes et renouvellement, un nombre en hausse par rapport à l'année dernière (798), la commission a accordé la carte à 810 postulants (582 journalistes et 228 professionnels de la communication, avec 34 demandes rejetées). Parmi ces bénéficiaires de la Cijp, on compte 163 femmes soit moins de 22,80%.

La cérémonie s'est achevée par la remise du rapport au ministre Sidi Touré. Avant la remise des Cijp à tous les bénéficiaires, une remise symbolique a été faite à des représentants d'associations et organisations syndicales du secteur.