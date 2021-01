Burkina Faso: Réconciliation nationale - Zéph consulte le Moro

Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Zéphirin Diabré, était dans la matinée du 26 janvier 2021 chez le garant de la tradition moaga, le Mogho Naaba Baongo. A sa sortie, le ministre a dit être venu s'abreuver des sages conseils du Moro et de ses bénédictions afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée.

Semaine mouvementée pour le nouveau ministre chargé de la Réconciliation et de la Cohésion. Il est 8h passées de 20 minutes quand son véhicule fait son entrée dans le palais du Mogho Naaba Baongo. Vêtu d'un Faso dafani, Zéphirin Diabré, dès son arrivée, est reçu par son hôte. Après les salutations d'usage, il décline l'objet de sa présence en ces lieux qui est de faire part de sa nomination et de solliciter des conseils et des bénédictions.

Persuadé que la réconciliation nationale est un sujet transversal et non la seule affaire des politiciens, pour la réussite de sa mission, selon lui, il doit consulter toutes les couches sociales ; d'où cette tournée qu'il a entreprise depuis sa prise de fonction. Après la société civile, les représentants religieux, c'est le tour des leaders coutumiers. Et le premier à être visité, c'est le chef des Mossis. Après s'être entretenu une quinzaine de minutes avec lui, il a déclaré à sa sortie être venu chez Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo, dont le rôle et la place sont connus de tous, à la suite de sa nomination pour l'informer de cette mission et « recueillir ses bénédictions et surtout ses conseils pour mener à bien ma mission ».

Et d'ajouter que le Moro l'a assuré de sa disponibilité à l'accompagner, « comme du reste il le faisait déjà quand j'étais chef de file de l'opposition ». Celui qui dit être préoccupé par la situation des doubles chefferies dans certaines localités indique qu'il entamera une tournée dans le pays afin de rencontrer d'autres chefs coutumiers.

Après les conseils et bénédictions matinaux du souverain, Zéphirin Diabré a, au cours de l'après-midi dans son cabinet, échangé avec l'association des blessés de l'insurrection populaire ainsi qu'avec Pascal Zaïda et les partisans du retour de l'ancien président Blaise Compaoré.