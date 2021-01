Afrique de l'Est: Coopération - Roch sur la Corne de l'Afrique pour 72 h

Parti de Ouagadougou dans la matinée du mardi 26 janvier 2021, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, effectue une visite de 72h à Djibouti, un État de l'Afrique de l'Est. Comme annoncé sur sa page Facebook, le locataire de Kosyam compte passer en revue la coopération bilatérale entre son pays et celui de son homologue Ismaïl Omar Guelleh. Sauf erreur ou omission, c'est sa première sortie officielle, depuis sa réélection à la tête du Burkina, dans ce pays situé dans la corne de l'Afrique.

Seriez-vous capable de repérer, du tac au tac, Djibouti sur la carte africaine si l'on vous réveillait en pleine nuit ? Ce serait probablement plus facile pour ceux qui savent que cet Etat fait partie des quatre pays (Somalie, Djibouti, Éthiopie et Érythrée) qui forment ce que d'aucuns ont convenu d'appeler la corne de l'Afrique, compte tenu de sa forme qui évoque une corne de rhinocéros.

Situé à plusieurs heures de vol du Burkina Faso, ce territoire a pour principale activité industrielle le port de Djibouti avec sa nouvelle extension, le port de Doraleh, une zone côtière située à une quinzaine de kilomètres de Djibouti. Il se compose d'un terminal pétrolier et d'un port de transit et de transbordement de conteneurs. C'est d'ailleurs l'un des sites sur lesquels le président du Faso a prévu de se rendre.

En effet, à la lumière de ces informations qui nous sont parvenues, le programme de cette visite officielle semble on ne peut plus chargé. Après avoir été accueilli dans l'après-midi du mardi 26 janvier 2021 par son homologue, Ismaïl Omar Guelleh, avec qui il a eu un premier entretien au salon d'honneur de l'aéroport international d'Ambouli, Roch Marc Christian Kaboré a plusieurs activités inscrites dans son agenda.

Ainsi, entre les entretiens, les excursions au palais présidentiel et à l'Assemblée nationale, les points de presse et la cérémonie de signature de trois accords (accord cadre de coopération générale, accord relatif à l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service et accord portant sur la coopération culturelle), le locataire de Kosyam compte visiter le Doraleh terminal container (DCT), le Djibouti multipurpose port (DMP), le Djibouti international free trade zone (DFTZ) et le Damal complexe, entre autres.

En rappel, Djibouti, dont la capitale porte le même nom, est principalement francophone et arabophone. Avec une superficie totale de 23 200 km2, il compte 921 804 habitants. Cette ancienne colonie française est une République depuis son accession à l'indépendance le 27 juin 1977. Après l'organisation des premières élections présidentielle et législatives en 1981, le pays connaît le parti unique jusqu'en 1992 avant de reconnaître le multipartisme contrôlé et partiel. Depuis 1999, il est dirigé par Ismaïl Omar Guelleh, réélu successivement en 2005, en 2011 et en 2016. Le président djiboutien a annoncé sa candidature à un 5e mandat. L'élection présidentielle est prévue pour avril prochain.

La corne de l'Afrique, quant à elle, de par sa position stratégique, est depuis de nombreuses années au cœur d'enjeux géopolitiques variés. Elle couvre environ 2 millions de km2 et compte 106,2 millions d'habitants (90 millions en Éthiopie, 10 millions en Somalie, 4 millions en Érythrée et 0,97 million à Djibouti).