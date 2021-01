Cote d'Ivoire: Sortie de livre - Gouvernance démocratique des Etats africains : Un écrivain propose d'essayer les femmes

Présidente ! contre vents et marées''. Tel est le titre du quatrième roman de l'écrivain et homme politique ivoirien, Désiré Anghoura, paru aux éditions Nambékan. A cet effet, il a animé une dédicace récemment au Plateau.

A cette occasion, l'auteur de ''Les sous-sols du paradis'' a levé un coin du voile de cette œuvre digeste. « Ce roman s'inscrit dans la perspective d'une Afrique en quête d'unité et de paix.

La Côte d'Ivoire, notre pays, et l'Afrique en général, doivent être capables de construire et établir la paix et l'unité nationale. Elles doivent constamment chercher à ressouder les ressorts cassés. Et, dans le roman, c'est ce que fait Paule-Dominique Blédja, cette africaine Présidente, pour unir son peuple

. La symbolique de cette femme enceinte qui accouche de siamois lors d'une tournée de réconciliation de la présidente de la République en témoigne. En vérité, nous sommes tous frères et c'est la vie elle-même qui nous lie les uns aux autres ! » a-t-il expliqué, avant de dédicacer cette œuvre littéraire de belle facture.

« Ce roman, le quatrième de mon parcours d'écrivain, raconte l'histoire d'un pays, les Roseaux Verts, où après une guerre entre les deux tribus, Mangeurs de criquets et Enleveurs de femmes, une femme est choisie pour ramener la paix et la concorde. Elle est métisse des deux tribus qui se sont toujours détestées cordialement, tout le long de leur histoire. Au fond, ce roman pose le problème du genre dans une Afrique plus phallocratique qu'il n'y parait. Il pose la question : et si on essayait les femmes après tout ce que nous avons vu ou n'avons pu voir avec les hommes ? » a-t-il préconisé.