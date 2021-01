Sénégal: Fermeture des marchés du département de Pikine a 17h et la journée du dimanche - Une décision qui ne fait pas l'unanimité

Dans un contexte très compliqué de lutte contre la maladie du coronavirus (Covid-19) qui ne cesse de prendre l'ampleur, une partie du secteur du commerce dans le département de Pikine fait face à de nouvelles difficultés liées aux nouvelles restrictions imposées par l'exécutif départemental.

En effet, le préfet Moustapha Ndiaye a signé un arrêté, le samedi 16 janvier dernier, portant ouverture et fermeture des marchés du département de 6h du matin à 17h, du lundi au samedi. Le dimanche sera consacré à la décontamination de tous ces marchés qui resteront fermés toute la journée. Cette décision, bien que respectée, sauf le dimanche où certains marchés sont restés ouverts, ne fait l'unanimité chez les commerçants.

Face à la recrudescence des cas de contaminations à la Covid-19 et à la suite des mesures de restrictions, dont l'interdiction des marchés hebdomadaires («louma») jusqu'à nouvel ordre, prises dans le cadre de l'état d'urgence assorti de couvre-feu concernant les territoires régionaux de Dakar et Thiès, le préfet du département de Pikine, Moustapha Ndiaye, a pris un arrêté règlementant le fonctionnement des marchés de sa circonscription administrative.

Ce texte signé le samedi 16 janvier 2021, fixe les nouveaux horaires d'ouverture et de fermeture des marchés du département de 6h à 17h, du lundi au samedi. Le dimanche, même si ce n'est pas effectif pour tous ces lieux de commerce, sera consacré à la décontamination de tous ces marchés qui resteront fermés notamment pour les besoins de nettoiement.

Seulement, même si les commerçants se sont soumis à la décision de l'autorité, excepté le dimanche dernier où certains marchés ont fonctionné, elle est loin de faire l'unanimité chez ces derniers et même des clients qui trouvent 17h trop juste, parce que correspondant à l'heure des achats et des bons chiffres d'affaires. Ce riverain et habitant à Pikine, du nom de Mansour, est de ceux-là. «Ils ont pris cette mesure, donc on n'y peut rien. C'est l'Etat qui décide et les commerçants ne font que respecter, même si ça ne nous arrange pas. Parce que, si on prend l'exemple du marché de Zinc (de Pikine), d'habitude les clients affluent dans la soirée. On ferme à 17h et à cette heure il y a des clients qui font encore leurs achats dans le marché. Vraiment c'est dommage pour nous, tout comme les commerçants. Hier, j'ai vu qu'on a nettoyé le marché et on veut que cela puisse continuer et emporter cette maladie pour qu'on puisse vivre sans ces contraintes.»

APPELS A RETARDER L'HEURE DE FERMETURE DES MARCHES

Des commerçants en appellent à des négociations avec le préfet pour revoir l'heure de fermeture des marchés, dit ce commerçant du nom de Samba Sy. «Concernant la fermeture le dimanche, ça a commencé dimanche dernier et ils ont pu désinfecter tout le marché. C'est une décision préfectorale et c'est respecté par tous les commerçants. Ce qui nous fait mal dans ça, c'est que l'heure qu'on nous a donnée (pour la fermeture, ndlr) est juste et ça ne nous arrange pas. S'il pouvait repousser un peu l'heure, ce serait meilleur.

Même le maire Diarra (Amadou Diarra maire de Pikine Nord, ndlr) aurait essayé de négocier avec l'autorité, mais il a refusé. Et il a dit qu'il ne peut pas prendre cette décision pour le marché Zinc parce que la mesure concerne tout le département de Pikine. Donc il ne peut pas favoriser certains et laisser les autres. Et ce qui n'est pas clair dans tout ça, c'est qu'on ne connait pas quand ça va se terminer.» Une décision qui n'est pas salutaire pour certains commerçants qui déplorent le fait que les autorités elles-mêmes ne respectent pas leur décision. Ce commerçant du nom de Hadim, trouvé assis dans sa boutique au marché Syndicat de Pikine, avec quelques clients autour de lui, déclare : «vraiment c'est de la galère totale ; on est des pères de famille ; on a des enfants ; c'est avec ce commerce qu'on nourrit nos familles. L'on est obligé de descendre à 17h, sans rien apporter à la maison», fulmine-t-il. S'agissant du nettoyage du marché le dimanche, il ajoutera : «ce n'est pas du tout respecté. J'habite dans le marché, mais je ne les ai pas vus.»

UNE AUBAINE... POUR DES MARCHANDS AMBULANTS A KEUR MASSAR

Plus loin, à Keur Massar, le constat est le même. En dehors du premier jour où il y a eu des réticences, les marchés sont désormais fermés tous les jours à 17h. Ce grâce à l'implication des éléments de la Gendarmerie qui ont réussi, avec diplomatie, sans violences ni heurts, à convaincre les commerçants à baisser rideau à 17h dès le deuxième jour de l'entrée en vigueur de la mesure. Mieux, le dimanche, tous sont restés chez eux.

Toutefois, ils dénoncent le fait que la mairie n'a pas profité de cette journée pour nettoyer le marché. «Lors du premier couvre-feu, le marché avait été fermé pendant plus d'un mois, pour freiner la propagation de la Covid-19. Et durant tout ce temps, la mairie n'avait rien fait ; le marché était resté sale, à la merci des chats, rats et autres chiens qui y ont élu domicile, semant le désordre. C'est le cas aussi dimanche dernier, le marché était resté fermé toute la journée et ils n'en ont pas profité pour donner un coup de balai», explique un commerçant. Et d'ajouter : «l'autre reproche que nous faisons à l'autorité, c'est que pendant qu'on nous interdit de commerce à partir de 17h, les marchands ambulants vaquent tranquillement à leurs occupations, ils se concentrent sur la voie principale, à l'entrée du marché, créant des attroupements. Or, c'est ce que l'autorité cherche à éviter en prenant cette mesure de fermeture, sachant que l'affluence dans nos marchés en banlieue c'est à partir de 17- 18h. Ils bloquent aussi le passage aux véhicules et aux piétons», dénonce le commerçant.