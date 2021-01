Sénégal: Parution - "Sous le visage d'un ange ", roman de Diary Sow

Contrairement à sa disparition mystérieuse en début d'année 2021, retrouvée saine et sauve, dans son roman paru chez l'Harmattan il y a un an, du prologue jusqu'à la 314ème page, Diary Sow livre un faisceau d'indices pour réaliser une quête profonde de soi face à la réalité sénégalaise emprise sous le sceau des traditions, des us et des coutumes.

Sous le visage d'un ange est la transcription initiale d'un carnet noir, « point de mensonges », où l'auteure, de 2016 à 2019, consignait ses écrits pour exprimer ses vérités. Du haut de ses 17 ans, à l'âge de la publication de son roman, la jeune et mature Diary Sow aborde le thème de la dualité enfouie en chacun de nous. Elle exprime sa façon fidèle de comprendre le monde et de transcrire ses pensées, telle une thérapie pour vaincre sa douleur.

A travers ses personnages, elle sonde de manière exhaustive l'âme humaine. Par une écriture simple compréhensible de tous, elle met en lumière la violence faite aux femmes, la victimisation qui s'en suit, les contraintes de la religion et le poids de la tradition. Avec courage et détermination, sa plume engendre un état d'esprit de construction et de reconstruction de la société, partageant, par surcroît, un espoir de voir celle-ci évoluer par le biais de l'éducation pour tous.

De ce fait, à travers le roman, Allyn et Karim contribuent à mettre en lumière le reflet de ce miroir de la société en pleine déliquescence morale. De leurs émotions naîtra la mutation progressive tendant à la découverte d'un autre monde dont l'histoire triste, au-delà du pays du poète Léopold Sédar Senghor et de l'écrivaine Mariama Bâ, se répète inlassablement, avec son lot de comportements déviants : incestes, viols, ...

Par une histoire d'amour se démentiront les stéréotypes des contes de fées modernes, centrée sur une profonde introspection des personnages qui révèlent toute la beauté de l'humanité ainsi que la fragilité de son équilibre.

Née le 17 septembre 2000, Diary Sow a passé une joyeuse petite enfance chez sa grand-mère dont les racines pular l'ont beaucoup inspirée. Ses options scientifiques n'en font pas moins une passionnée de littérature. De 2016 à 2019, elle chercha à allier ces deux tendances au Lycée d'Excellence Scientifique de Diourbel. Tout en restant en harmonie avec les progrès scientifiques et techniques qui caractérisent ce monde du 21ème siècle, elle demeure ancrée dans ses valeurs.

ISBN : 978-2-343-19295-6

EAN : 9782343192956

Format : Grand Format

Présentation : Broché

Nb. de pages : 314 pages

Prix : 26 euros